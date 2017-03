Dolár oslabil voči jenu, opatrnosť Fed-u stále účinkovala

Dolár v piatok oproti jenu oslabil. Na trh stále pôsobilo to, že americký Federálny rezervný systém (Fed) po skončení tohtotýždňového zasadania....

NEW YORK 17. marca (WebNoviny.sk) - Dolár v piatok oproti jenu oslabil. Na trh stále pôsobilo to, že americký Federálny rezervný systém (Fed) po skončení tohtotýždňového zasadania zverejnil opatrnejšiu prognózu zvyšovania úrokov, ako niektorí investori očakávali.



Centrálna banka USA uviedla, že v tomto roku stále predpokladá celkovo tri zvýšenia úrokov. To prekvapilo niektorých investorov, ktorí očakávajú štyri zvýšenia úrokov vzhľadom na nedávne oživenie ekonomiky a inflácie..



Dolár v piatok oproti japonskému jenu oslabil na 112,62 JPY/USD z úrovne 113,26 JPY/USD. Spoločná európska mena voči doláru klesla na 1,0734 USD/EUR z hodnoty 1,0749 USD/EUR.



, ,