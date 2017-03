Dolár oslabil oproti jenu aj voči euru

NEW YORK 22. marca (WebNoviny.sk) - Dolár v stredu oslabil. Na trh pôsobilo to, že investori uvažovali, či kľúčové aspekty ekonomického programu prezidenta Donalda Trumpa nebudú odložené.



Zdá sa, že zákon o zdravotnej starostlivosti má pred štvrtkovým hlasovaním v Snemovni reprezentantov problémy. To by mohli ovplyvniť Trumpove návrhy na realizáciu politiky priaznivej pre podnikanie, ako je zníženie daní, zmiernenie regulácie a výdavky na infraštruktúru..



Dolár oproti japonskému jenu klesol na 111,15 JPY/USD z úrovne 111,90 JPY/USD. Spoločná európska mena voči doláru posilnila na 1,0810 USD/EUR z hodnoty 1,0804 USD/EUR.



