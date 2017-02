Dolár oslabil oproti euru aj voči jenu

NEW YORK 23. februára (WebNoviny.sk) - Dolár vo štvrtok oproti euru oslabil. Pozitívnou správou pre euro bolo to, že nemecký štatistický úrad potvrdil medzikvartálny rast hrubého domáceho produktu krajiny v záverečnom štvrťroku vlaňajška o 0,4 percenta.



Spoločná európska mena voči doláru stúpla na 1,0585 USD/EUR z úrovne 1,0568 USD/EUR, na ktorej uzavrela počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa. Americká mena klesla aj oproti japonskému jenu, a to na 112,76 JPY/USD z hodnoty 113,12 JPY/USD..