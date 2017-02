Dolár klesol voči euru, oproti jenu posilnil

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Euro voči doláru v pondelok posilnilo. Pozitívnou správou z Európy bolo to, že ukazovateľ ekonomickej dôvery v eurozóne vo februári mierne stúpol, a to o 0,1 bodu na 108 bodov a index ekonomickej dôvery v rámci celej Európskej únie tiež mierne posilnil, a to o 0,3 bodu na úroveň 108,9 bodu.



Dolár si však prilepšil voči japonskému jenu, a to na 112,33 JPY/USD z hodnoty 111,98 JPY/USD. .