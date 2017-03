Dokedy zadať prevod dane z príjmu, aby včas odišla



Bratislava, 29. marca 2017 ( WBN/PR ) – Do piatka 31.3.2017 je potrebné nielen odovzdať vyplnené tlačivo daňového priznania, ale aj zaplatiť vypočítanú daň na účet daňového úradu. Viete, kedy zadať prevodný príkaz tak, aby ste neprešvihli termín? Vyplnené daňové priznanie treba odovzdať na podateľni príslušného daňového úradu alebo poslať na adresu daňového úradu poštou najneskôr 31. marca 2017. V ten istý deň je potrebné zaplatiť aj daň. Ak plánujete predložiť platobný príkaz na pobočke VÚB banky, platba sa vám odpíše z účtu 31.3., ak ju zadáte do konca otváracích hodín pobočky, najneskôr však do 18.00 hod.



V prípade, že chcete daň zaplatiť cez VÚB Internet banking alebo VÚB Mobil Banking, treba zadať platobný príkaz v piatok 31.3. do 20.00 hod. Po tomto termíne vám platba neodíde včas, aby splnila podmienky Daňového úradu. .



Nezabudnite si starostlivo uschovať všetky potvrdenia – potvrdenie o odoslaní zásielky daňového priznania i potvrdenie o platbe na pobočke.



