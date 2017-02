Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami



Veľa vecí v živote berieme ako samozrejmosť iba preto, že ich vykonávame dennodenne. Stačí si však položiť otázku: Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami? a uvedomíte si, že pre človeka so zrakovým postihnutím je aj obyčajná cesta do obchodu s potravinami viac výzvou než rutinou.



Nestačí pomôcť, treba vedieť, AKO pomôcť .



Pomáhať si je síce ľudské a prirodzené, ale v reáli aj dobre mienená snaha často stroskotá na tom, že jednoducho nevieme, či naše nápomocné gesto nespraví viac škody než úžitku. Preto sa BILLA rozhodla, že namiesto všeobecných odporúčaní zamestnancom, ako byť ústretoví voči slabozrakým a nevidomým nakupujúcim, nepodcení žiaden detail a preškolí predavačov s dôrazom na fundovanosť a empatiu tak, aby sa na nákup dokázali pozrieť očami zrakovo postihnutých. Projekt Nákupný asistent vznikal s konkrétnymi odporúčaniami a odbornými usmerneniami ľudí z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), neziskovou organizáciou, s ktorou BILLA úspešne spolupracuje už niekoľko rokov. Na realizácii Nákupného asistenta sa podieľalo aj občianske združenie BILLA ľuďom.



Problémom je premiestnený tovar aj malé písmenká



PR manažérka ÚNSS Dušana Blašková z vlastnej skúsenosti pozná prekážky, ktorých dosah si mnohí z nás nedokážu celkom predstaviť: "Slabozrakí ľudia potrebujú orientačné body, ktoré dokážu jasne identifikovať. Pokiaľ ich stratia, sú stratení aj oni." Keď napríklad dôjde k reorganizovaniu priestorov a premiestneniu tovaru, bez zdravého zraku sa pohyb po predajni stáva nepríjemne chaotickým zážitkom. "Problémom sú aj zúžené priestory, napríklad palety zaparkované medzi regálmi a ďalšie prekážky," pokračuje Blašková. "Vezmite si napríklad pútače na akcie. Visia v takej výške, aby pomyselne udreli do očí, no nám často udrú do tváre."



Ani kalkulovanie ceny nákupu nie je ľahké, ak zrak neslúži, ako má. "V obchodoch je bežné, že hodnoty eur sú uvádzané väčším písmom ako hodnoty centov, takže človek so zhoršeným videním získa len polovicu informácie a môže ostať pri platení prekvapený," približuje Blašková.



Služba, ktorá na Slovensku chýbala



Účelom asistovaných nákupov je odbremeniť nevidiacich a slabozrakých zákazníkov od stresujúcich situácií a podať im, doslova i prenesene, pomocnú ruku – uľahčiť im návštevu v potravinách od vstupu do predajne, cez výber potravín a orientáciu medzi regálmi, až po balenie nákupu pri pokladni a vyprevadenie na ulicu.



Generálny riaditeľ BILLA Slovensko Dariusz Bator hovorí o projekte Nákupný asistent ako o dobre využitej príležitosti zvýšiť komfort nákupu pre slabozrakých a nevidomých. O to viac, že ide o službu, ktorá na Slovensku doposiaľ chýbala. "V tejto chvíli je ešte priskoro na meranie úspešnosti číselnými odhadmi, no som presvedčený, že podstata celého projektu nestojí na číslach, ale na ľuďoch, ktorým daná služba pomôže. Každý spokojný zákazník sa počíta a je pre nás motiváciou, aby sme v podobných zmysluplných projektoch pokračovali aj naďalej."