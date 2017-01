Do sýrskeho Aleppa sa napriek skaze vracajú tisíce ľudí

DAMASK 5. januára (WebNoviny.sk) - Do východnej časti severosýrskeho mesta Aleppo, ktorá bola donedávna v rukách povstalcov, sa napriek nepriaznivému zimnému počasiu a "nepredstaviteľnej" skaze začínajú vracať tisíce ľudí, uviedol v stredu predstaviteľ Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Sýrii Sadžád Málik.



V priebehu ostatných niekoľkých dní sa podľa Málika vrátilo do obytnej štvrte Hanano približne 2200 rodín. " Je tu strašná zima. Tie domy, do ktorých sa ľudia vracajú, nemajú ani okná, ani dvere a niet tam na čom variť," povedal pre agentúru Reuters Málik.



OSN podľa jeho slov pomáha ľuďom v Aleppe začať nový život a poskytuje im matrace, spacie vaky a plastové fólie na zalepenie rozbitých okien, aby mohli pre začiatok obývať aspoň jednu izbu svojich zväčša zničených bytov či domov.



Vzbúrenci proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada ovládali východné štvrte Aleppa zhruba štyri roky a vzdali sa ich až pod tlakom mohutnej vládnej ofenzívy z posledných týždňov.