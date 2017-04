Do súboja o post banskobystrického župana vstúpil aj Ivan Saktor

Vyjadril sa k ostatným kandidátom

Do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát

BANSKÁ BYSTRICA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Zvýšenie záujmu obyvateľov o voľby do vyšších územných celkov (VÚC), vysvetľovanie ich činnosti a zmyslu sú hlavnými piliermi kampane ďalšieho kandidáta na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorým je bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor. Chce dosiahnuť silný mandát zvýšením účasti na jesenných voľbách na viac ako 40 percent, uviedol na tlačovej besede v Banskej Bystrici.Doterajší nezáujem o účasť vo voľbách do VÚC podľa neho spočíval v nedokončení pôvodnej Mečiarovej a Slotovej reformy verejnej správy, lebo v kompetenciách krajských samospráv sa dodnes nič nezmenilo.Zároveň vyzval súčasnú koaličnú vládu k tomu, aby sa dokončením reformy štátnej a verejnej správy intenzívne zaoberala.„Reformy totálne zastali. Sme na pol ceste. Chcel by som dosiahnuť, aby účasť v nastávajúcich voľbách bola reprezentatívna, a to vyše 40 percent oprávnených voličov nášho kraja. Toto však nedosiahneme rečami o krompáčoch a lopatách. Takto to nefunguje,“ zdôraznil Saktor.Vyjadril sa aj k ostatným kandidátom slovami, že „mnohé sľuby, ktoré prezentovali v úvodných vyhláseniach, nikdy nesplnia, pretože BBSK nemá také kompetencie, ktorými by mohol dokázať naplniť veci a sľuby, o ktorých bolo hovorené“.Saktorovým cieľom je v prípade víťazstva tlakom na vládu dosiahnuť, aby sa milióny stratených financií súvisiacich s využívaním eurofondov z končiaceho volebného obdobia vrátili do kraja.„Občania kraja nemôžu byť trestaní za to, čo sa tu dialo v uplynulých štyroch rokoch,“ konštatoval Saktor. „V prípade zvolenia komunikovať s vládou je to najprvotnejšie, čo musí župan urobiť, pretože tu aj vláda SR spôsobila svojím pohľadom na tento región isté problémy, ktoré tu sú,“ dodal.Vyhlásil, že do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát a do volieb podľa jeho slov neprijme podporu politických strán. Podporia ho len intelektuáli a občianske združenia, ktorých však odmietol v tomto čase konkretizovať. Financovať kampaň chce z vlastných zdrojov, pričom dnes nevie povedať, koľko to bude, lebo to vyplynie z obsahu volebnej kampane.Ivan Saktor sa narodil v roku 1954 v Lučenci. V rokoch 2006 až 2010 bol naposledy vo verejnej funkcii ako primátor Banskej Bystrice. Predtým pôsobil ako predseda na čele Konfederácie odborových zväzov a ako funkcionár aj v európskych odborových štruktúrach.

Kandidátov na župana BBSK, ktorí oficiálne ohlásili kandidatúru, je už sedem. Okrem Ivana Saktora, je medzi nimi Stanislav Mičev (riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici), Ján Lunter (podnikateľ), Martin Klus (poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici), Igor Kašper (poslanec banskobystrického mestského parlamentu), Milan Urbáni (predseda Strany moderného Slovenska) a Martin Juhaniak (prednosta Mestského úradu v Brezne). Očakáva sa ešte oficiálne potvrdenie kandidatúry od súčasného predsedu BBSK Mariana Kotlebu.

