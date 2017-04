Do spoločnosti AeroMobil vstupuje nový investor

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť AeroMobil, ktorá vyvíja inovatívne lietajúce autá, bude mať nového investora. Ako informovala firma, v týchto dňoch uzavrela rokovania o novej finančnej investícii od privátneho investora Patricka Hessela, zakladateľa a výkonného riaditeľa spoločnosti c2i, výrobcu kompozitných dielov pre letecký a automobilový priemysel.



"Tento vývoj udalostí je súčasťou prebiehajúcej iniciatívy AeroMobilu posilniť kapitálové zdroje spoločnosti a pripraviť unikátne lietajúce vozidlo do predaja a výroby," uvádza sa v stanovisku spoločnosti. .



Spolupracujú niekoľko rokov



Nový investor v AeroMobil, Patrick Hessel, bol v roku 2015 EY Podnikateľom roka na Slovensku, a počas posledného týždňa predal 50,1 % spoločnosti c2i firme LG Hausys, ktorá vyrába odľahčené automobilové komponenty v rámci skupiny LG. Podľa zverejnených informácií je c2i jedným z kľúčových technologických partnerov a dodávateľov komponentov pre AeroMobil a obe spoločnosti už spolupracujú niekoľko rokov.



"Vývoj nášho vozidla môže byť považovaný za jeden z najinovatívnejších a ambicióznych projektov v súčasnom automobilovom a leteckom priemysle. Jeho prechod do priemyselnej fázy si vyžaduje ďalšie investície. Preto vítame vstup investorov, ktorí rozumejú výraznej inovácii, nášmu unikátnemu obchodnému modelu a stratégii," uviedol spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Juraj Vaculík.



Predstavia nový model AeroMobilu



Ako poznamenal, vďaka novej investícii spoločnosť onedlho dokončí a predstaví fyzický model, ktorý bude veľmi blízko finálnemu produktu pre sériovú výrobu. "Pomocou doterajších investícií do virtuálneho modelu sme výrazne zredukovali riziko nutnosti viacerých dodatočných iterácií návrhu. Výsledkom našej inžinierskej a analytickej práce je veľmi presný obraz toho, ako náš produkt bude fungovať a zároveň sme presvedčení, že vozidlo, ktoré predstavíme sme schopní dodať bez výraznejších zmien,“ dodal Vaculík.



Medzinárodný tím viac ako šesťdesiatich expertov z automobilového a leteckého priemyslu z ôsmich krajín sveta, v ktorom prevažujú odborníci zo Slovenska a Čiech, o niekoľko dní predstaví nový model AeroMobilu vo verzii show car.