Do priemyselného parku v Bardejove prišli prví investori



mal v priemyselnom parku pribudnúť aj ďalší investor. Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Boris Hanuščák, dohodnutý je už príchod spoločnosti Rompa CZ, s. r. o. zaoberajúcej sa výrobkami z plastov pre strojársky a elektrotechnický priemysel.



Firma s holandským kapitálom má podľa primátora zabrať približne dvetisíc metrov štvorcových plochy a do troch mesiacov zamestnať zhruba 70 ľudí. „Predtým sme hovorili o 100 až 150 zamestnancoch, teraz firma prišla s reálnym plánom, ktorý vie garantovať pre tento rok s tým, že počíta s rozširovaním aj v ďalších rokoch. Horná hranica počtu zamestnancov ale zatiaľ stanovená nebola,“ uviedol primátor, ktorý potvrdil aj rokovania s ďalšou nemeckou spoločnosťou, ktorá má záujem o prízemné podlažie. „Záujemcovia sa nám ozývajú. Do konca tohto roku predpokladáme minimálne dve tretiny obsadeného priestoru,“ dodal Hanuščák..



Mesto začalo s výstavbou hnedého priemyselného parku už v roku 2008. Hotový mal byť pôvodne o dva roky neskôr. Najprv ale nepotvrdené podozrenie zo subvenčného podvodu a neskôr aj kontrola z Úradu pre verejné obstarávanie celý proces trikrát zastavili. Mesto muselo vrátiť takmer dva milióny eur z desaťmiliónovej dotácie, ktorú mu za chyby pri verejnom obstarávaní krátil riadiaci orgán. Priemyselný park sa napokon podarilo dokončiť až o päť rokov neskôr, ako bolo plánované. V parku je k dispozícii 13,5 tisíca metrov štvorcových plochy. Mesto sa zaviazalo do roku 2020 obsadiť minimálne 250 pracovných miest a preinvestovať dva milióny eur.