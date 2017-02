Do parlamentu by sa dostalo osem strán, medzi nimi aj KDH

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v polovici februára, zvíťazil by Smer-SD so ziskom 27,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO,s.r.o., ktorý uskutočnila v dňoch 10. až 14. februára telefonickou formou.



Agentúra oslovila 1000 respondentov, ktorí boli reprezentatívni voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Respondentov sa agentúra pýtala otázku: "Nedávno sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí". .



Na druhom mieste podľa výsledkov prieskumu by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 16,3 percenta hlasov. Nasledovali by Slovenská národná strana (11,4 %), Kotleba - ĽS Naše Slovensko (10,5 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti-NOVA (9,1 %), Most-Híd (8,1 %) a Sme rodina - Boris Kollár (6,6 %).



Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 5,6 percenta odovzdaných hlasov. Naopak, pred bránami parlamentu by zostali SMK-MKP (2,9 %), Sieť (1 %), Strana zelených Slovenska (0,3%), KSS (0,3 %) ako aj Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (0,2 %).



Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD získal 44 mandátov, SaS 26, SNS 18, ĽSNS 16, OĽaNO-NOVA 14, Most-Híd 13, Sme rodina - Boris Kollár 10 a KDH deväť mandátov. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 69,3 percenta respondentov, ktorí sú rozhodnutí, koho by podporili. Voliť by nešlo 12,5 percenta opýtaných. Sedemnásť percent opýtaných nevedelo, koho voliť, a 1,2 percenta respondentov odmietlo odpovedať.