Do parlamentu by išlo osem strán. SNS je piata, kotlebovci sú zarovno s OĽaNO-NOVA

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici marca, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 27,5 percenta. Získala by tak 44 mandátov.



Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis pre agentúru SITA na vzorke 1 209 respondentov od 11. do 17. marca. Respondentov sa pýtali: "Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?" Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia. .









Stranu SaS by volilo 14,5 percenta respondentov a získala by tak 23 mandátov. Strany OĽaNO-NOVA a Ľudová strana Naše Slovensko by získali zhodne 12,2 percenta, čo by pre ne znamenalo 19 mandátov.



Do parlamentu by sa dostala aj SNS so ziskom 10,3 percenta, Sme rodina - Boris Kollár so ziskom 7 percent. KDH s 5,5 percenta a Most-Híd so ziskom 5,4 percenta hlasov opýtaných. Naopak, pred bránami parlamentu by ostali SMK-MKP, ktorú by volilo 3,4 percenta opýtaných či KSS, ktorú by volilo 1,1 percenta respondentov.



Voliť by išlo 61 percent ľudí. Nerozhodnutých bolo 23 percent respondentov a voliť by nešlo 16 percent opýtaných.