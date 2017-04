Do parlamentu by išlo deväť strán. Vládna koalícia by nemala väčšinu, SNS je v prieskume piata

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 27,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu preferencii politických strán, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Polis Slovakia v dňoch 20. až 25. apríla formou telefonického dopytovania.



V prvej trojke aj SaS a kotlebovci .



Výberovú vzorku tvorilo 1353 respondentov, starších ako 18 rokov, na území celej Slovenskej republiky. Respondenti mali odpovedať na otázku: "Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu, alebo hnutie by ste volili?"





Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Sloboda a Solidarita so ziskom 14,7 percenta hlasov. Nasledovali by Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (11,9 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti-NOVA (11,7 %), Slovenská národná strana (9,8 %),Sme rodina - Boris Kollár (7,0 %) a Most-Híd (5,3 %).



V parlamente by boli aj KDH a SMK



Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 5,2 percenta a Strana maďarskej komunity s 5,1 percenta. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by zostala Komunistická strana Slovenska (1,0%). Iné strany alebo hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.



Rozdelenie mandátov v parlamente by podľa výsledkov prieskumu vyzeralo nasledovne: Smer-SD 42 kresiel, SaS 22, ĽSNS 18, OĽaNO-NOVA 18, SNS 15, Sme rodina - Boris Kollár 11, Most-Híd osem, KDH osem a SMK osem.



Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 55 percent respondentov. Voliť by nešlo 21 percent respondentov a nerozhodnutých bolo 24 percent respondentov.



