Do oslobodenej Palmýry dorazili rusí ženisti, zbavujú mesto mín



"Prvá skupina Medzinárodného odmínovacieho strediska ruských ozbrojených síl pricestovala do Sýrie, aby odmínovala územie Palmýry oslobodené od teroristov. Skupina má 187 ľudí, majú 32 kusov špeciálnej techniky. Pri čistení mesta od mín a výbušnín používajú nové robotizované komplexy a špeciálne vycvičené psy," dodal Rudskoj, ktorého citovala agentúra TASS.





Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil 2. marca prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že sýrska armáda s podporou ruského letectva opäť dobyla Palmýru z rúk tzv. Islamského štátu (IS)..



Militanti z IS obsadili Palmýru prvýkrát v máji 2015. Sýrska armáda s podporou ruského letectva znovudobyla mesto koncom marca 2016. IS získal kontrolu nad Palmýrou opäť vlani v decembri - v čase, keď vrcholili boje o severosýrske mesto Aleppo.



Ofenzíva vládnych síl a ich spojencov, podporovaná náletmi ruských lietadiel, s cieľom vyhnať islamistov z Palmýry sa začala v polovici januára.