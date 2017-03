Do kín prichádza film ZLATO s vinikájúcim McConaugheym v hlavnej úlohe

Bratislava, 14.3.2017 ( WBN/PR ) - Matthew McConaughey si v ňom zahral postavu Kennyho Wellsa, smoliara a neúspešného podnikateľa, ktorého celoživotnou túžbou je objaviť zlatú baňu. V snahe splniť si tento sen sa spojí so skúseným geológom Mikom Acostom (Edgar Ramirez), ktorý údajne pozná jedno tajné nálezisko. Uzavrú partnerstvo a všetky svoje prostriedky investujú do cesty do Indonézie. Po mnohých neúspešných pokusoch hlboko v džungli skutočne narazia na vytúžený bohatý zdroj vzácneho kovu. Informácia o ich objave sa rozšíri rýchlosťou blesku a americká burza je v pohotovosti. Kurz akcií stúpa šialeným tempom, obchody sa dávajú do pohybu a Wellsovi každým dňom pribúdajú na účtoch astronomické sumy peňazí. Vyzerá to tak, že Kenny Wells si svoj životný sen splnil. Ale skutočné dobrodružstvo sa ešte len začína. Zrazu sa okolo neho začnú točiť skorumpovaní politici, nenásytní bankári, prefíkaní vládni zástupcovia, jednoducho všetci klasickí hráči, ktorí sa pohybujú v blízkosti bohatých nerastných zásob. Presviedčajú ho, ako zbohatne nielen on, ale aj jeho deti a vnúčatá, a za chrbtom už pripravujú plány, ako ho obrať o čo najviac peňazí. Ale nie všetko, čo sa blyští, býva zlato...

Taký príbeh by nikto nevymyslel. Musel sa naozaj stať. Film ZLATO si ako inšpiráciu berie jeden z najväčších podvodov v histórii ťažby zlata a obchodovania na burze. Kanadská spoločnosť Bre–X Minerals kúpila v marci 1993 indonézsku spoločnosť Busang a v októbri 1995 vyhlásila, že Busang má na dosah ohromné zásoby zlata. Nezávislá poradenská spoločnosť Kilborn Engineering odhadla ich výšku na 70 miliónov trojských uncí. Tento fakt vyhnal cenu jednej akcie až na úroveň 286,50 kanadského doláru, čo znamenalo nárast 13.305%. V roku 1997 sa však ukázalo, že proklamované zásoby zlata sú falošné, Bre-X Minerals zbankrotoval a obrovská bublina praskla.Matthew McConaughey opäť dokazuje, prečo patrí k najlepším súčasným hercom na svete. Ako mnohokrát v minulosti, aj kvôli hlavnej úlohe vo filme ZLATO prešiel kompletnou fyzickou transformáciou. Málokto by vyšportovaného fešáka spoznal. Ako Kenny Wells má výraznú plešinu, príšerné zuby a približne 20 kilogramov nadváhy, ktorú dosiahol špeciálnou diétou pozostávajúcou z piva, cheesburgerov a mliečnych koktailov. McConaugheyho predstava Kennyho Wellsa začínala pri alkohole. „Podľa mňa sú jeho obedy a večere často v tekutom stave, dopraje si aj dobré jedlo, a má v sebe ohromnú energiu. Tak som si povedal, že ak mám šancu niekoľko mesiacov sa neobmedzovať v jedle ani v pití, tak prečo by som si to odopieral! Po 2 mesiacoch som vážil 96 kilov, čo bolo úplne najviac v mojom doterajšom živote.“Predstaviteľ hlavnej úlohy sa domnieva, že film ZLATO veľa vypovedá o Amerike. „Hovorí o rešpekte, súdržnosti, vernosti, o tom, kam až je človek schopný zájsť v honbe za svojím snom, aj o hrdosti, lojalite, ktoré bežný človek niekedy stráca. Hovorí o smoliarovi, ktorému sa podarí zvíťaziť, aj o ľuďoch, ktorí sa v prípade úspechu na neho nalepia. Je to veľký americký príbeh o tom, ako Amerika vznikla. Má to potenciál stať sa klasikou – s trochou tajomstva, množstvom humoru a tiež obyčajnej ľudskosti. A samozrejme s príbehom, aký ste s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nikdy nepočuli."