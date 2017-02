Do českých lesov zavítal mýval, ochranári nie sú nadšení

PRAHA 5. februára (WebNoviny.sk) - Ochrancovia prírody v okrese Česká Lípa na severe Čiech majú o starosť navyše - podľa neobvyklých stôp v snehu zistili, že v prírodnej rezervácii Břehyně - Pecopala sa na miestach, kde sa pohybujú vlky, objavuje aj iné zviera, s ktorým sa tam ešte doposiaľ nestretli, píše spravodajský server Novinky.cz.



Po konzultácii s odborníkmi predpokladajú, že do Máchovho kraja - ako sa nazýva juhozápadná časť Libereckého kraja - si našiel cestu dravec, medviedik čistotný..



"Ide o neželateľný a invázny druh, ktorý môže negatívne ovplyvniť pôvodné spoločenstvá. Vďaka svojej schopnosti dobre sa šplhať po stromoch predstavuje hrozbu aj pre vtáky hniezdiace v korunách stromov či v ich dutinách," povedal pre portál Novinky.cz zoológ Správy Chránenej krajinnej oblasti Kokořínsko - Máchov kraj Luboš Beran.



Práve ohrozenie vtáctva môže byť v Máchovom kraji obzvlášť nepríjemné. Súčasťou tejto zemepisnej oblasti sú totiž aj veľké lokality s významným výskytom vodných vtákov, ktoré sú ako vtáčie oblasti zaradené v európskom systéme ochrany prírody Natura 2000.



Čo výskyt medviedika čistotného pre túto severočeskú chránenú krajinnú oblasť znamená, sa podľa Berana uvidí o niekoľko rokov: na rozdiel od iných území tam existuje aspoň potenciálna možnosť, že medviedik bude občas likvidovaný vlkom.



Medviedik čistotný (Procyon lotor - možná forma je aj "medvedík", zastarane tiež "mýval") pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy, ale i na Kaukaz a do Japonska bol zavlečený človekom. Často je považovaný za škodcu, poznamenávajú Novinky.cz.