Do boja o ME 2024 pôjde iba Nemecko a Turecko, severania kandidovať nebudú

Súboj o usporiadanie futbalových majstrovstiev Európy 2024 zvedú Nemecko a Turecko. Ich predstavitelia vo švajčiarskom Nyone počas tohto týždňa odovzdali....

NYON 3. marca (WebNoviny.sk) - Súboj o usporiadanie futbalových majstrovstiev Európy 2024 zvedú Nemecko a Turecko. Ich predstavitelia vo švajčiarskom Nyone počas tohto týždňa odovzdali deklarácie do rúk generálneho sekretára Európskej futbalovej únie (UEFA) Theodora Theodoridisa. Hostiteľ ME 2024 bude známy v septembri 2018. Národné asociácie museli prejaviť svoj záujem do piatka.



V súvislosti so šampionátom v roku 2024 sa hovorilo o možnej spoločnej kandidatúre štyroch škandinávskych krajín - Dánska, Švédska, Fínska a Nórska, pričom stretnutia mohli odohrať aj na Faerských ostrovoch a Islande napokon z toho nič nebude. Nóri ešte vo februári odstúpili z rokovaní s odôvodnením, že nemajú k dispozícii potrebnú infraštruktúru, štadióny s dostatočnou kapacitou a prípadné investície by boli veľmi vysoké..



Prezident Švédskeho futbalového zväzu Karl-Erik Nilsson v piatok pre agentúru AP uviedol, že kandidatúra nebude. "Prišli sme k záveru, že nemáme dostatok vhodných štadiónov," uviedol Nilsson. UEFA už skôr naznačila, že zatiaľ čo v prípade dvoch spoluorganizátorov ME majú obaja automaticky právo štartu na podujatí, takéto záruky sa nespájajú s jednotnou kandidatúrou troch či štyroch záujemcov.