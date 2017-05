Do Zlatého klinca sa prihlásilo vyše 200 prác



Organizátori Zlatého klinca pred časom informovali, že tento rok sa bude súťaž o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku niesť v duchu búrania stereotypov. Hneď prvým bolo narušenie tradičnej formy klinca, keď avizovali, že nepôjde iba o večerný event. Dnes sú všetky informácie potvrdené a na Slovensko sa v máji chystá 9 svetových spíkrov z oblasti komunikácie, dizajnu, eventov, marketingu, businessu i inovácii. Medzi potvrdenými menami sú napríklad Dušan Švalek z Telekomu, Steve Latham z Cannes Lions či Imran Khan z Google, ktorý v Bratislave vystúpi po prvý raz.



Zlatý klinec 2017 pritom sľubuje omnoho viac. Celá konferenčná časť je rozdelená na tri pódia, pričom hlavné je venované svetovým spíkrom. Druhé je naopak venované vychádzajúcim hviezdam, predstavia sa na ňom finalisti súťaže Young Lions Slovakia pred odbornou porotou a v prípade, že potrebete nájsť mladé talenty do svojich firiem, toto je ideálna prehliadka tých najlepších z najlepších. Tretí stage je skôr uzavretý, doobedie tam trávia finalisti ADC štempla a workshopujú s Hansom-Petrom Albrechtom, vedúcim známeho Creative Expressu (aktivita ADC Europe), poobede zase finalisti Young Lions na workshope so Stevom Lathanom, ktorý ich pripraví na medzinárodné kolo v Cannes. S touto hviezdnou zostavou, konferenčnou časťou a večerným gala i afterparty možno považovať Zlatý klinec za prvý reklamný festival, ktorý sa na Slovensku vôbec organizuje..



„Každý rok sa mi zdá, že už nemáme kam posúvať Zlatý klinec a potom príde ďalší ročník, ktorý je zas o level vyššie. Tentokrát najmä vďaka konferencii, ktorú pushovalo najmä ADC. Verím, že nás čaká najlepší klinec v doterajšej histórii ak nerátam tie dva, ktoré si nepamätám,“ hovorí prezident KRASu Róbert Slovák. Na tohtoročný klinec dokonca pozývajú aj samotní spíkri. Toto je videovizitka Ravida Kuperberga z Mindscapes, kolegu Jonathana Dominitza, ktorý má v brandži vybudovanú veľmi dobrú povesť.



Samozrejme, očakávaný aj samotný galavečer. Len pred pár dňami bolo uzavreté prihlasovanie prác do samotnej súťaže. O titul najkreatívnejšej reklamy roka sa tento rok uchádza 225 prác od 32 agentúr. Najviac prác prihlásil Made by Vaculik, Wiktor Leo Burnett a TRIAD Advertising. Okrem nich sa v zozname objavili aj (pre klinec) menej známe agentúry ako Puro Creative so spotmi pre Harmasan či Studio Goat s publikáciou Dotyky. Medzi publikáciami možno dokonca nájsť aj Brand book Good Idea Slovakia.



Na vrchole rebríčka sa s počtom prihlásených kampaní umiestnila kategória C-Film (49 prác), po nej kategória E-Interactive