Do Siene slávy slovenského futbalu pribudne pätica laureátov

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Futbalová verejnosť spozná onedlho mená ďalších laureátov, ktorí sa ocitnú v Sieni slávy slovenského futbalu (SSSF).



Stane sa tak ako súčasť programu pri vyhlásení výsledkov ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) "Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2016": slávnosť sa uskutoční - v utorok 21. marca od 20.30 h v Refinery Gallery v Bratislave (Vlčie hrdlo) aj v priamom prenose JOJ Plus.





"Minulý rok sme s tým začali a uviedli sme prvých jedenásť laureátov. Podľa štatútu siene slávy v ďalších rokoch sa tento počet ocenených bude rozširovať, každoročne od troch do piatich členov. V tomto roku čestná rada siene slávy na základe návrhu výkonnej komisie SSSF schválila piatich nových, zatiaľ nezverejnených laureátov," uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment a doplnil: "V tejto tradícii uvádzania nových členov do Siene slávy slovenského futbalu chceme pokračovať aj pri budúcich vyhodnoteniach ankety Pravdy a SFZ Futbalista roka, pretože máme veľké množstvo futbalových osobností a legiend."



Prvých 11 laureátov v Sieni slávy



Prvých jedenásť laureátov (6 žijúcich osobností, 5 ocenili in memoriam) uviedli do Siene slávy slovenského futbalu 27. marca 2016 v Bratislave .



Do dvorany celospoločenského rešpektu a všeobecného uznania sa vlani dostalo šesť žijúcich osobností, v abecednom poradí Jozef Adamec, Jozef Čapkovič, Karol Dobiaš, Anton Ondruš, Adolf Scherer, Jozef Vengloš a päť in memoriam: Karol Galba, Karol Jokl, Ján Popluhár, Viliam Schrojf a Leopold "Jim" Šťastný.



Tento menoslov vybrala čestná rada SSSF na základe nominačnej listiny pätnástich kandidátov navrhnutých výkonnou komisiou Siene slávy slovenského futbalu zo dňa 12. januára 2016, v súlade so štatútom SSSF. Po spomenutej vlaňajšej jedenástke legiend pribudne o dva týždne do brány "nezabudnuteľných" ďalšia pätica.