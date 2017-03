Do Siene slávy slovenského futbalu pribudla pätica laureátov

Bronzová trofej

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Na utorňajšej večernej slávnosti, konanej v Refinery Gallery v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2016 v SR (rekordný šiesty triumf v hlavnej kategórii získal Marek Hamšík, pozn.), bolo druhým vrcholom uvedenie ďalších laureátov do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF).Do dvorany celospoločenského rešpektu a všeobecného uznania sa dostali tri žijúce osobnosti, v abecednom poradí Titus Buberník, Jozef Kšiňan, Ján Pivarník a dvaja in memoriam: Štefan Čambal (cenu prevzal vnuk Leoš Zeman) a Michal Vičan (pre ocenenie prišla manželka Eva Vičanová). .Tento menoslov vybrala čestná rada SSSF v súlade so štatútom SSSF na základe nominačnej listiny navrhnutých tzv. výkonnou komisiou Siene slávy slovenského futbalu.Pre laureátov okrem dekrétov bola pripravená aj exkluzívna 23 cm vysoká a niečo viac ako 2 kg vážiaca bronzová trofej z dielne akademického sochára Jozefa Hobora. "Je to pre mňa prekvapenie. Športom som sa zaoberal celý život, okrem futbalu aj basketbalu. Futbal však bol pre mňa všetkým, dosiahol som v ňom aj nejaké úspechy," uviedol na pódiu jeden z laureátov, 83-ročný Titus Buberník, držiteľ striebornej medaily z majstrovstiev sveta v Čile 1962 a účastník dvoch svetových šampionátov (aj v roku 1958)."Pre mňa je to veľká pocta byť v sieni slávy. Chalanom zo súčasnej futbalovej reprezentácie želám, aby hrali, kým sú mladí. Do Siene slávy slovenského futbalu sa dostanú, keď budú v dôchodku ako teraz ja," pridal s úsmevom 69-ročný bývalý excelentný pravý obranca Ján Pivarník, majster Európy 1976 z Belehradu a účastník MS 1970.Slovenský futbalový zväz v sídle SFZ na Trnavskej ceste v Bratislave zriadil sieň slávy s cieľom verejnej prezentácie úspechov slovenského futbalu, aby sa utvorila široká škála príležitostí pripomenutia si vzácnych osobností a momentov slovenského futbalového života.Táto ustanovizeň, ktorá na Slovensku dlho chýbala, oficiálne uzrela svetlo sveta 27. marca 2016. V tento deň napísala prvú kapitolu, keď na vyhlásení ankety Futbalista roka 2015 v SR (v hlavnej kategórii zvíťazil tiež Marek Hamšík, pozn.) ocenili prvých jedenástich laureátov.Do brány "nezabudnuteľných" sa vlani dostalo šesť žijúcich osobností, v abecednom poradí Jozef Adamec, Jozef Čapkovič, Karol Dobiaš, Anton Ondruš, Adolf Scherer, Jozef Vengloš a päť in memoriam: Karol Galba, Karol Jokl, Ján Popluhár, Viliam Schrojf a Leopold Šťastný. Spolu s utorňajšou päticou ocenených je v Sieni slávy slovenského futbalu v súčasnosti dovedna 16 ľudí.(*12.10.1933 v Pustých Uľanoch)Úspešne zastupoval na svojom poste legendárneho záložníka Svatopluka Pluskala vo dvojici s Josefom Masopustom. Vynikal predovšetkým v hre hlavou. Účastník dvoch svetových šampionátov, bronzový medailista z ME v roku 1960.záložník23 zápasov (1958 - 1963) / 5 gólov17. 6. 1958 na MS 1958 v Malmö v zápase Severné Írsko - ČSR 2:12x účastník MS: 1958 a 1962 (2. miesto), 1x účastník ME: 1960 (3. miesto), 1x majster ČSR: ČH Bratislava (1959)ŠK Bratislava (1946 - 1951), Spartak Kablo (1951 - 1953), VSS Košice (1953 - 1956), ČH a Inter Bratislava (1953 - 1968), LASK Linz (1968 - 1970), TJ Trnávka (1970 - 1971), Slovan Viedeň (1971)(*16.12.1908 v Bratislave - 18.7.1990 v Prahe)Účastník MS 1934 v Taliansku, kde odohral všetky štyri zápasy vrátane finále, v ktorom ČSR podľahla domácemu Taliansku 1:2 po predĺžení. Čambal bol vtedy jediným slovenským hráčom národného tímu a vôbec prvý Slovák, ktorý nastúpil vo finále MS. Neskôr pôsobil ako tréner v NDR, v Austrálii, vo Švédsku a v Rakúsku. V rokoch 1948 - 1949 viedol reprezentačný tím.záložník22 zápasov (1932 - 1935)22. 5. 1932 v Prahe v zápase Európskeho pohára ČSR - Rakúsko 1:11x účastník MS: 1934 (2. miesto)SC Donaustadt Bratislava, SC Ligeti Bratislava (1923 - 1927), I. ČsŠK Bratislava (1927 - 1929), FK Teplice (1929 - 1930), Slavia Praha (1930 - 1936), Baťa Zlín (1937 - 1940)(*3.1.1927 v Bratislave)Slovenský športový novinár a publicista, v minulosti tréner mládeže. Absolvent FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. V povojnovom období hral za dorast ŠK Bratislava, neskôr trénoval mládež v klube Dynamo Energia Bratislava. Pracoval v denníkoch Pravda (1947-1950), Práca (1950-1954) a Smena (1954-1978).V rokoch 1978-1999 pracoval v ČTK, bol členom kolektívu autorov knihy Svet deväťdesiatich minút (1979), so Štefanom Mašlonkom je autorom Zlatej knihy futbalu na Slovensku (1988). Je spoluautorom futbalových ročeniek z 80. rokov.Autorsky sa podieľal na piatich výročných publikáciách ŠK Slovan Bratislava, v úlohe novinára sa predstavil na MS 1970 v Mexiku, ME 1976 v Belehrade, na OH 1968, OH 1976, OH 1980, ZOH 1980 a ZOH 1984.(*13.11.1947 v Cejkove)S futbalom začínal v Trebišove, blízko svojho rodiska. Ako 17-ročný hral druhú ligu a vo veku 19 rokov debutoval v prvej lige v drese VSS Košice. V roku 1972 prestúpil do Slovana Bratislava a stal sa jedným z najlepších obrancov povojnového obdobia. V úlohe falošného krídla často podnikal nečakané nájazdy na bránku súpera. Stal sa dlhoročným kapitánom Slovana aj reprezentácie. S Karolom Dobiašom súperili o post pravého obrancu v reprezentácii. Zúčastnil sa na MS 1970 v Mexiku, ale nenastúpil ani v jednom zápase. Na ME 1976 však už patril k oporám mužstva a získal titul. Kariéru ukončil predčasne v roku 1977 po zranení nohy.obranca39 zápasov (1968 - 1977) / 1 gól27. 4. 1968 v Bratislave v prípravnom zápase ČSSR - Juhoslávia 3:0267 zápasov / 14 gólov1x účastník ME: 1976 (1. miesto), 1x účastník MS: 1970, 2x majster ČSSR: Slovan Bratislava (1974, 1975), 1x víťaz Čs. pohára: Slovan Bratislava (1974), 1x futbalista roka v ČSSR: 1974Slavoj Trebišov (1963 - 1965), VSS Košice (1966 - 1972), Slovan Bratislava (1972 - 1978)(*26.3.1925 v Hlohovci - 27.1.1986 v Bratislave)Futbalista ŠK Bratislava, hrával na poste stredného obrancu, vynikal v hre hlavou. Neskôr úspešný tréner a legenda Slovana Bratislava, s ktorým vyhral Pohár víťazov pohárov v roku 1969 v Bazileji - vo finále nad Barcelonou (3:2).obranca10 zápasov (1947 - 1952)21. 9. 1947 v Bukurešti v zápase Rumunsko - ČSR 2:6370 zápasov / 46 gólov4x majster ČSR: ŠK Bratislava (1949, 1950, 1951, 1955), 5x víťaz Sl. pohára1x víťaz PVP: Slovan Bratislava (1969), 1x majster ČSSR: Slovan Bratislava (1970), 2x majster Poľska: Ruch Chorzów (1974, 1975)ŠK Hlohovec (1930 - 1940), ASO Bratislava (1940 - 1943), OAP Bratislava (1943 - 1944), ŠK Bratislava (1945 - 1959), ,