Do Malého Dunaja unikla neznáma látka, hasiči sú na nohách

Na mieste zasahuje 16 hasičov so štyrmi kusmi hasičskej technikyBRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Bratislavskí hasiči momentálne zasahujú pri úniku neznámej látky do toku Malého Dunaja v blízkosti Slovnaftskej a Závodnej ulice.



Ako agentúru SITA informovalo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, na mieste zasahuje 16 hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.