Do Európy je pripravených prejsť až šesť miliónov utečencov

Takmer šesť miliónov utečencov je podľa nemeckých bezpečnostných zložiek pripravených preniknúť cez vody Stredozemného mora do krajín Európskej....

BERLÍN 22. februára (WebNoviny.sk) - Takmer šesť miliónov utečencov je podľa nemeckých bezpečnostných zložiek pripravených preniknúť cez vody Stredozemného mora do krajín Európskej únie, napísal najčítanejší nemecký denník Bild.



Iba v Turecku sa v táboroch pre utečencov nachádza 2,95 milióna ľudí, v Líbyi čaká na zlepšenie meteorologickej situácie v Stredomorí a vhodnú príležitosť ďalších 1,2 milióna utečencov, informovalo periodikum s odvolaním sa na dôvernú správu..



Podľa rovnakého zdroja sa cez Jordánsko chce do Únie dostať 710.000, cez Egypt asi pol milióna, cez Tunisko asi 150.000, cez Alžírsko ďalších 400.000 a cez Maroko okolo 60.000 utečencov. Ďalších asi 80.000 ľudí sa nachádza aktuálne pozdĺž balkánskej migračnej trasy vrátane 63.000 ľudí, ktorí sú v Grécku.



Mnoho utečencov pochádza z centrálnej časti Afriky a do oblasti Stredomoria putujú cez územie Mali, respektíve Nigeru.



Nemecká spolková vláda sa preto usiluje presvedčiť vedenie v Bamaku i v Niamey, aby uzavreli migračné trasy a začali s postupom proti prevádzačom.



Berlín sa súčasne usiluje o vypracovanie dohôd so severoafrickými štátmi, a to podľa príkladu dohody EÚ-Turecko.



Spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere na tlačovej konferencii v Berlíne konštatoval, že prvé plody spolupráce s Mali a Nigerom sú už zrejmé, pretože počet migrantov prekračujúcich hranice Nigeru a Líbye má klesajúci trend, aj keď zatiaľ nevedno, či to znamená trvalý pokles alebo je to iba dôsledkom reštrukturalizácie migračných trás.