Dňom odpočinku má byť nedeľa, kritizuje Hlina návrh smerákov

Dobrá správa je, že zopár dní voľna pre predavačky v Tescu pribudne, ale zlá správa je, že agenda voľnej nedele ako dňa odpočinku nadobro....

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Dobrá správa je, že zopár dní voľna pre predavačky v Tescu pribudne, ale zlá správa je, že agenda voľnej nedele ako dňa odpočinku nadobro končí. Na brífingu kresťanských demokratov (KDH) to novinárom povedal predseda KDH Alojz Hlina.



Reagoval tak na návrh novely Zákonníka práce poslancov NR SR za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho, podľa ktorej by obchody mali byť od začiatku mája zatvorené cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ.



"Európa je postavená na židovsko-kresťanskom civilizačnom základe. Tento návrh ide mimo civilizačný základ Európy," povedal Hlina s tým, že podľa tejto tradície má byť dňom odpočinku siedmy deň v týždni, nie arbitrárne určený voľný deň, napríklad 1. máj. "Možno to súvisí s typológiou toho, kto to predkladá," zdôraznil Hlina, podľa ktorého nechcú byť ľudia doma 1. mája, ale práve v nedele.



"Keď dokážu siedmy deň oddychovať v Nemecku, Rakúsku, Francúzku a Taliansku, a neskrachujú, prečo by sme to nezvládli aj my?" spýtal sa Hlina. Podľa neho by ani štát, ani obchody neprišli o svoje tržby, a to, čo sa má kúpiť, sa kúpi v sobotu alebo v pondelok.



Klapica považuje návrh za polovičatý



Podľa Andreja Klapicu (KDH) sľúbila vláda pred tromi mesiacmi, že zabezpečí na Slovensku voľnú nedeľu.



"Ako otec rodiny dobre viem, koľko stojí výchova detí. Potešil som sa, že naše rodiny budú môcť byť opäť v nedeľu doma kompletné, že matky a otcovia nebudú musieť ísť v nedeľu do práce do obchodov, ktoré sú niekedy poloprázdne," povedal Klapica.



Návrh poslancov Smeru-SD (novela Zákonníka práce, pozn. SITA) považuje za "polovičatý". "Vláda pravdepodobne musela ustúpiť nejakým podnikateľským lobby. Pre podnikateľov je výhodnejšie mať na Slovensku 15 dní zatvorené prevádzky ako 53 dní," zdôraznil.



AZZZ navrhuje zredukovať počet sviatkov



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) navrhuje zredukovať počet sviatkov o jeden až dva dni.



"Je totiž všeobecne známe, že v porovnaní s ostatnými krajinami máme najvyšší počet sviatkov. Je to druh benefitu, ktorý zamestnanci nepochybne vítajú, ale jeho dopady sa negatívne odrážajú v hospodárskych ukazovateľoch," uvádza sa v tlačovej správe asociácie, ktorú agentúre SITA poskytla jej hovorkyňa Miriam Špániková.



Keďže Slovensko má najvyšší počet voľných dní spomedzi krajín Európskej únii (15), navrhujú ich počet znížiť tak, aby bolo Slovensko konkurencieschopnejším aj v tejto oblasti.



Priemerný počet štátnych sviatkov je 12 dní. Optimálny počet sviatkov by preto podľa asociácie mohol byť približne na tejto úrovni. "Rušenie sviatkov je témou každej vlády, avšak keďže ide o nepopulárnu a citlivú tému, nenašla sa politická vôľa či odvaha na ich zrušenie. Veríme, že teraz je ten správny moment na diskusiu aj o tejto možnosti," píše sa v správe asociácie.



Obchody majú byť zatvorené 15,5 dňa v roku



Návrh novely Zákonníka práce z dielne Smeru počíta s tým, že obchody budú od začiatku mája zatvorené cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. O tomto návrhu v pondelok 9. januára rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).



Návrh na zákaz maloobchodného predaja cez sviatky víta aj Konfederácia odborových zväzov SR. Problém s návrhom nemá ani Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).



Na stretnutí sa zúčastnila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Obchody by tak mali byť zatvorené 15,5 dňa v roku, kým v súčasnosti platí zákaz maloobchodného predaja cez vybrané sviatky 3,5 dňa v roku - 24. decembra po 12:00, 25. decembra, 1. januára (Nový rok) a na Veľkonočnú nedeľu.



Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera je zatvorenie obchodov cez sviatky s výnimkou nedieľ rozumným kompromisom.