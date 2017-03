Dlžníkom Sociálnej poisťovne zlacnie vymáhanie ich dlhov

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Pre dlžníkov Sociálnej poisťovne (SP) má od júla tohto roka zlacnieť vymáhanie ich záväzkov voči poisťovni. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom SP bude mať totiž prioritu pred ich vymáhaním súdnym exekútorom.



"Každé rozhodnutie právoplatné po 1. júli 2017 bude musieť prejsť vymáhaním prostredníctvom Sociálnej poisťovne a až po neúspešnom vymáhaní bude môcť byť vymáhané v exekučnom konaní alebo v mandátnej správe,“ uvádza sa v Informácii o príprave vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou, ktorú minulý mesiac prerokovala dozorná rada poisťovne..



V minulom roku dostala SP úhrady zo všetkých exekúcií vo výške 30 miliónov eur. Dlžníci pritom podľa poisťovne museli zaplatiť minimálne 6 miliónov eur na odmeny súdnym exekútorom a museli uhradiť aj trovy exekučných konaní. "Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou spôsobom, ktorý bude aplikovaný od 1. júla 2017, nebude stáť dlžníkov žiadne finančné prostriedky navyše,“ uvádza poisťovňa.



V súvislosti s vymáhaním pohľadávok sa však zvýšia náklady SP, súvisiace so zabezpečením informačného systému na vymáhanie pohľadávok, komunikáciou s bankami a mzdami zamestnancov. Do konca tohto roka má totiž poisťovňa prijať 66 nových zamestnancov.



Prednostné vymáhanie pohľadávok samotnou poisťovňou zavádza od 1. júla tohto roka novela zákona o sociálnom poistení, ktorú prijal parlament súčasne s novelizáciou Exekučného poriadku. Podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení pritom SP vymáha pohľadávky v exekučnom konaní prostredníctvom súdnych exekútorov a prevedením pohľadávok do mandátnej správy.