Dlhy argentínskych klubov voči hráčom chce zaplatiť vláda

Argentínska vláda vyčlenila financie na vyrovnanie podlžností futbalových klubov voči svojim hráčom. Tamojšia hráčska asociácia sa k ponuke....

BUENOS AIRES 2. marca (WebNoviny.sk) - Argentínska vláda vyčlenila financie na vyrovnanie podlžností futbalových klubov voči svojim hráčom.



Tamojšia hráčska asociácia sa k ponuke zatiaľ nevyjadrila, no jej generálny sekretár už v stredu avizoval, že navrhovaná suma nepokryje všetky záväzky a nepreruší štrajk futbalistov..





Presnú výšku dlžnej sumy je ťažké odhadnúť, keďže časť zmlúv bola podpísaná v rozpore so zákonom tak, aby sa hráči vyhli plateniu daní.



Argentínskej Primera División chýbajú príjmy z televíznych prenosov. V minulosti platil za vysielacie práva štát, no stredopravá vláda prezidenta Mauricio Macriho kontrakt zrušila.