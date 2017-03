Dlho očakávané pokračovanie Avatara nebude ani v roku 2018, nový termín nestanovili

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Kanadský filmár James Cameron prezradil, že dlho očakávané pokračovanie sci-fi snímky Avatar (2009) sa nedostane do kín ani na budúci rok. Šesťdesiatdvaročný rodák z provincie Ontario to vyhlásil v rozhovore pre denník Toronto Star.



„Rok 2018 nie je reálny. Pevný termín premiéry sme zatiaľ neoznámili. Ľudia musia pochopiť, že ide o sériu. Nenakrúcame Avatara 2, ale Avatara 2, 3, 4 a 5," uviedol filmár s tým, že nový termín premiéry zatiaľ nestanovili. Ide o už tretí odklad pripravovanej novinky, ktorá sa mala pôvodne dostať do kín už v decembri 2014. Zvyšné tri diely série mali mať premiéry v rokoch 2020, 2022 a 2023, či však aj tie odložili, Cameron neprezradil..



je finančne najúspešnejším filmom všetkých čias. Sci-fi, ktoré si na konto pripísalo takmer 2,8 miliardy dolárov, sa odohráva v 22. storočí. Ochrnutého vojnového veterána Jakea Sullyho (Sam Worthington) vyšlú na mesiac Pandora, ktorý obýva ľuďom podobný národ Navi s vlastným jazykom a kultúrou. Počas expedície Sully stretáva krásnu Neytiri (Zoe Saldana) z národa Navi a zbližuje sa s pôvodným obyvateľstvom. Stojí tak pred rozhodnutím, na čiu stranu sa má postaviť v záverečnom boji o Pandoru. V snímke si okrem Worthingtona a Saldany zahrali napríklad aj Stephen Lang, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez či Giovanni Ribisi.



