Djokovič porazil vo finále turnaja v Dauhe Murrayho

Srbský tenista Novak Djokovič zvíťazil nad britským rovesníkom Andym Murraym za 174 minút 6:3, 5:7, 6:4 v netrpezlivo očakávanom sobotňajšom finále....

DAUHA 7. januára (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič zvíťazil nad britským rovesníkom Andym Murraym za 174 minút 6:3, 5:7, 6:4 v netrpezlivo očakávanom sobotňajšom finále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Qatar ExxonMobil Open v katarskej Dauhe (dotácia 1 334 270 USD, tvrdý povrch Plexicushion). Druhý muž singlového renkingu teda prekonal lídra počítačového poradia.



V prvom sete stačil Djokovičovi brejk z ôsmeho gemu, v deviatom sa dopodával na nulu. V druhej časti pykal za premrhanie náskoku 5:3 vrátane troch jednotlivých mečbalov v desiatej hre pri vlastnom podaní. V dvanástom geme Murray ešte raz zobral súperovi servis, čím si vynútil pokračovanie. V rozhodujúcom dejstve však Djokovič vymazal jeden brejkbal v šiestej hre a v siedmom geme sa na nulu presadil na príjme. Následne už nepripustil vážnejšiu zápletku, hoci na servise v desiatej hre priebežne mal nepríjemné manko 0:30. Srb premenil tri zo štyroch brejkbalov, Brit iba dva zo siedmich.



Djokovič sa revanšoval Murraymu za nezdar 3:6, 4:6 z finále novembrového londýnskeho výberového šampionátu ATP World Tour Finals a zvýšil v bilancii zo vzájomných duelov na 25:11. Získal dôležitú psychologickú výhodu pred blížiacimi sa melbournskými grandslamovými Australian Open (16. - 29. januára). Seniorská rivalita trvá už od roku 2006. Djokovič do soboty naposledy uspel 5. júna 2016 vo finále parížskeho antukového Roland Garros (3:6, 6:1, 6:2, 6:4), čím zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam.



Dvadsaťdeväťročný Belehradčan Djokovič prežil v Dauhe športovú klinickú smrť v piatkovom semifinále proti Španielovi Fernandovi Verdascovi: odvrátil päť mečbalov skúseného ľavorukého univerzála, z nich štyri v rade. Za svoje výkony aj charitatívnu činnosť nedávno do rytierskeho stavu pasovaný Sir Andy Murray ťahal sériu 28 zápasových úspechov. Napriek nezdaru natiahol inú šnúru: oponenta aspoň raz brejkol v 112. stretnutí za sebou, odkedy sa mu to nepodarilo v auguste 2015 v semifinále v Cincinnati proti Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. S Djokovičom však stojí 0:20 v súbojoch, v ktorých prehral otvárací set.



Zverenec Slováka Mariána Vajdu a krajana Dušana Vemiča Djokovič sa raduje zo svojho 67. titulu na hlavnej profesionálnej úrovni, druhého v Dauhe po vlaňajšom a celkovo premiérového od júla (Toronto). Ivanom Lendlom a Jamiem Delgadom trénersky vedený Murray nenadviazal na svoje miestne triumfy už zo sezón 2008 a 2009. Rodák zo škótskeho Dunblane si odnáša 150 bodov do hodnotenia a 110 420 USD brutto, šampiónovi prislúcha 250 bodov a prémia 209 665 USD pred zdanením.



- Andy Murray (V. Brit.-1) 6:3, 5:7, 6:4 za 174 minút



2017 Dauha (Katar) tvrdý povrch finále Djokovič 6:3, 5:7, 6:4



2016 ATP World Tour Finals - Londýn (V. Brit.) tvrdý povrch finále Murray 6:3, 6:4



2016 Paríž (Fr.) - Roland Garros (GS) antuka finále Djokovič 3:6, 6:1, 6:2, 6:4



2016 Rím (Tal.) antuka finále Murray 6:3, 6:3



2016 Madrid (Šp.) antuka finále Djokovič 6:2, 3:6, 6:3



2016 Melbourne (Aus.) - Australian Open (GS) tvrdý povrch finále Djokovič 6:1, 7:5, 7:6 (3)



2015 Paríž (Fr.) tvrdý povrch finále Djokovič 6:2, 6:4



2015 Šanghaj (Čína) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:1, 6:3



2015 Montreal (Kan.) tvrdý povrch finále Murray 6:4, 4:6, 6:3



2015 Paríž (Fr.) - Roland Garros (GS) antuka semifinále Djokovič 6:3, 6:3, 5:7, 5:7, 6:1



2015 Miami (USA) tvrdý povrch finále Djokovič 7:6 (3), 4:6, 6:0



2015 Indian Wells (USA) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:2, 6:3



2015 Australian Open (GS) - Melbourne (Aus.) tvrdý povrch finále Djokovič 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:0



2014 Paríž (Fr.) tvrdý povrch štvrťfinále Djokovič 7:5, 6:2



2014 Peking (Čína) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:3, 6:4



2014 US Open (GS) - New York (USA) tvrdý povrch štvrťfinále Djokovič 7:6 (1), 6:7 (1), 6:2, 6:4



2014 Miami (USA) tvrdý povrch štvrťfinále Djokovič 7:5, 6:3



2013 Wimbledon (GS) - Londýn (V. Brit.) tráva finále Murray 6:4, 7:5, 6:4



2013 Australian Open (GS) - Melbourne (Aus.) tvrdý povrch finále Djokovič 6:7 (2), 7:6 (3), 6:3, 6:2



2012 ATP World Tour Finals - Londýn (V. Brit.) tvrdý povrch základná skupina Djokovič 4:6, 6:3, 7:5



2012 Šanghaj (Čína) tvrdý povrch finále Djokovič 5:7, 7:6 (11), 6:3



2012 US Open (GS) - New York (USA) tvrdý povrch finále Murray 7:6 (10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2



2012 OH - Londýn (V. Brit.) tráva semifinále Murray 7:5, 7:5



2012 Miami (USA) tvrdý povrch finále Djokovič 6:1, 7:6 (4)



2012 Dubaj (SAE) tvrdý povrch semifinále Murray 6:2, 7:5



2012 Australian Open (GS) - Melbourne (Aus.) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:3, 3:6, 6:7 (4), 6:1, 7:5



2011 Cincinnati (USA) tvrdý povrch finále Murray 6:4, 3:0 - skreč



2011 Rím (Tal.) antuka semifinále Djokovič 6:1, 3:6, 7:6 (2)



2011 Australian Open (GS) - Melbourne (Aus.) tvrdý povrch finále Djokovič 6:4, 6:2, 6:3



2009 Miami (USA) tvrdý povrch finále Murray 6:2, 7:5



2008 Cincinnati (USA) tvrdý povrch finále Murray 7:6 (4), 7:6 (5)



2008 Toronto (Kan.) tvrdý povrch štvrťfinále Murray 6:3, 7:6 (3)



2008 Monte Carlo (Mon.) antuka osemfinále Djokovič 6:0, 6:4



2007 Miami (USA) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:1, 6:0



2007 Indian Wells (USA) tvrdý povrch semifinále Djokovič 6:2, 6:3



2006 Madrid (Šp.) tvrdý povrch osemfinále Djokovič 1:6, 7:5, 6:3