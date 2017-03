Disney šokuje svet, prichádza s prvou homosexuálnou postavou

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - V očakávanej snímke Kráska a zviera spoločnosti Walt Disney Pictures, ktorá je hranou verziou rovnomenného animovaného filmu z roku 1991, sa predstaví homosexuálna postava.



Režisér novinky Bill Condon to prezradil v rozhovore pre britský magazín Attitude, v ktorom uviedol, že pôjde o LeFoua v podaní Josha Gada. Pobočník samoľúbeho Gastona, ktorého stvárňuje Luke Evans, sa bude v titule vyrovnávať so svojou túžbou a pocitmi k nemu..



"LeFou je niekto, kto chce v jeden deň byť Gastonom a na druhý deň ho chce pobozkať. Je to niekto, kto práve zisťuje, že má takéto pocity a Josh z toho urobil niečo rafinované a skvelé. Je to niečo, čo sa na konci vyplatí," povedal. LeFou bude prvou disneyovskou homosexuálnou postavou vo filme.



V novom spracovaní Krásky a zvieraťa sa v hlavných úlohách predstavia Emma Watson a Dan Stevens. Okrem nich si v novinke zahrali aj Emma Thompson, Kevin Kline, Audra McDonald, Ian McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci či Gugu Mbatha-Raw. Snímka by sa mala dostať do slovenských kín 16. marca.



Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.co.uk, attitude.co.uk a archívu agentúry SITA.



