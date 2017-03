%.

BRATISLAVA 2.marca 2017 ( WBN/PR )- Diabetikom kontrovali v lekárňach cukrovku, nie každý ju má pod kontrolou. Na cukrovku sa na Slovensku vlani liečilo vyše 345.000 ľudí. Nie každý diabetik má však svoje ochorenie pod kontrolou. Potvrdil to druhý ročník projektu Dia dni v lekárni, v rámci ktorého diabetologické sestry skontrolovali záujemcom hladinu glykovaného hemoglobínu. Test odhalí, ako ochorenie prebiehalo v poslednom období. Počas trojmesačnej tour ho v lekárňach po celom Slovensku podstúpilo 4998 záujemcov, ich priemerná hladina glykovaného hemoglobínu bola 7,13Za optimálnu sa považuje hodnota pod 7.

Projekt Slovenskej diabetologickej spoločnosti odštartoval v novembri 2016 v Bratislave, kedy si verejnosť pripomínala Svetový deň diabetu. Oproti prvému ročníku prebiehalo testovanie vo väčšom počte lekární, celkovo ich bolo 24 vo všetkých krajoch. Do projektu sa zapojilo 3359 a 1639 mužov, priemerný vek bol 55 rokov. Okrem glykovaného hemoglobínu im zmerali aj hodnotu cukru v krvi. Priemerne mali glykémiu 6,22 mmol/l. Normálna hodnota je do 5,5 mmol/l. To, že hrozbu cukrovky, ktorá sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia, nepodceňujú ani zatiaľ zdraví ľudia, ukázala štruktúra vyšetrených záujemcov. Spomedzi všetkých bolo 85 percent nediabetikov.

Test na glykovaný hemoglobín sa považuje za najspoľahlivejší spôsob kontroly cukrovky. Ide o jednoduché vyšetrenie, pri ktorom sa odoberie krv z prsta ako pri bežnej kontrole glykémie. Ukazuje priebeh ochorenia za posledné tri mesiace. Vysoká hodnota upozorňuje, že pacient mal prevažne vysokú hladinu cukru, čo môže byť spôsobené prehreškami v diéte aj nedostatočnou liečbou. Jej zníženie zlepšuje šance, že pacient predíde vzniku komplikácií diabetu. Spoločný cieľ lekára a pacienta je preto: Dostať sa pod sedem! Pripomína to aj projekt „Pán doktor, pomôžte mi zo začarovaného kruhu“, ktorý informuje o správnej kompenzácii diabetu a nutnosti kontroly ochorenia pomocou vyšetrenia glykovaného hemoglobínu.

„Vzdelávanie a prevencia sú na prvom mieste a majú nezastupiteľnú úlohu v manažmente ochorenia pacientov s diabetom. Aj výsledky 2. ročníka kampane potvrdili, že pacienti nemajú dostatok znalostí o glykovanom hemoglobíne a prínosoch inzulínovej liečby. Sme preto radi, že sme mali možnosť podporiť vzdelávacie podujatia „Dia dni v lekárni“ a informačnú kampaň „Pán doktor, pomôžte mi zo začarovaného kruhu,“ uviedla Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.

Diabetes mellitus je choroba, ktorá v súčasnosti naberá rozmery epidémie. V súčasnosti trpí cukrovkou vo svete vyše 400 miliónov ľudí. Vysoký výskyt ochorenia je aj na Slovensku, takmer v každej rodine dnes žije aspoň jeden diabetik. Klasická medicína pokladá diabetes za nevyliečiteľnú chorobu. So správnou liečbou sa však dá viesť plnohodnotný život a zabrániť komplikáciám ako diabetická retinopatia či diabetická noha. Informácie o ochorení možno nájsť aj na webe www.zivotbezcukrovky.sk