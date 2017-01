Detvianski strojári pokračujú v ostrom štrajku

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Zamestnanci spoločnosti PPS Group, a. s. Detva pokračujú v ostrom štrajku. V utorok ráno sa pred vstupom do fabriky zhromaždilo približne 650 zamestnancov.



"Včera napoludnie boli zástupcovia odborovej organizácie vyzvaní manažmentom na spoločné rokovanie, ktoré trvalo viac ako desať hodín až do neskorej noci. Keďže k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo, rokovanie pokračuje aj dnes," informoval predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták.



Zamestnanci spoločnosti PPS Group sa po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017 rozhodli v pondelok začať ostrý štrajk. Podľa odborárov pri rokovaní o podobe novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 zostalo sporných zhruba desať bodov. Medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov v roku 2017, tvorby a čerpania sociálneho fondu a podobne.



Neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS Group v tomto roku. Odbory si osvojili návrh tarifných sadzieb zamestnancov v znení, ako bol predložený zamestnávateľom v návrhu Kolektívnej zmluvy. Tento návrh by znamenal zvýšenie tarifných miezd s účinnosťou od 1. januára tohto roku o 7 % oproti platnej úrovni, čo predstavuje priemernú sumu 44,58 eura za mesiac. Okrem uvedeného požadovali odborári zaručenú koncoročnú odmenu vo výške 150 eur pre každého zamestnanca.



Zamestnávateľ však podľa odborárov svoj pôvodný návrh tarifných sadzieb v priebehu rokovania označil za omyl a na ostatnom kole rokovania za účasti sprostredkovateľa predložil návrh na zvýšenie tarifných miezd zamestnancov o 1,5 % , čo znamená priemerné zvýšenie o 9,60 eura za mesiac.