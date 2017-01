Detvianski strojári dostanú vyššie platy, štrajk ukončili

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Štrajk v detvianskej strojárskej fabrike PPS Group sa vo štvrtok skončil. Odborári sa totiž po troch dňoch štrajku napokon definitívne dohodli na znení novej kolektívnej zmluvy platnej na roky 2017 až 2019 a zamestnanci podniku vo štvrtok ráno nastúpili do práce. Podľa podpísanej kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. januára tohto roku zamestnancom podniku zvýši tarifná mzda o 4,5 %, čo znamená s dopadom do výkonnostnej odmeny zvýšenie priemernej mesačnej mzdy v podniku o 38,50 eura.



"Myslím, že môžme byť spokojní. Dosiahli sme trojnásobok toho, čo ponúkal zamestnávateľ v prvý deň štrajku," reagoval na margo zvýšenia tarifnej mzdy predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták. Zároveň uviedol, že v zmysle podpísanej novej kolektívnej zmluvy by mali od roku 2018 narásť tarifné mzdy zamestnancov o ďalších 18 eur a v roku 2019 sa bude o mzdovom náraste ešte rokovať.



Vedenie spoločnosti vníma dohodnuté 4,5-percentné navýšenie tarifných miezd, a to len v roku 2017, ako kompromis medzi 1,5-percentým navýšením ponúkaným manažmentom so sprostredkovateľom a 7-percentným navýšením očakávaným zo strany odborov. "Zároveň oceňujeme, že všetky ďalšie sporné body zostali nezmenené a v takej podobe, ako ich navrhoval sprostredkovateľ. To znamená, že sa nevraciame k pracovným prestávkam a nezmenené zostáva aj odstupné na úrovni Zákonníka práce," povedal generálny riaditeľ PPS Group Rastislav Rusič.



Ako dodal, dôležité je aj to, že sa s odbormi dohodli na kompenzácii za účasť v štrajku. Odborári sa podľa vedenia budú podieľať na nákladoch spojených s účasťou zamestnancov na štrajku až vo výške 60 %. "Zároveň verím, že emócie upadnú a všetci sa budeme môcť venovať tomu, v čom sme najlepší - strojárine," uzavrel Rusič.



Zástupca odborov Stanislav Ľupták zase ocenil dohodu so zamestnávateľom na finančnej kompenzácii zamestnancov počas štrajku. V praxi to znamená, že mzdové náklady, súvisiace so štrajkom, bude hradiť zamestnávateľ. Odborári pritom pripomínajú, že každý deň štrajku zamestnávateľa stál takmer 200 tis. eur, kým požadované 7-percentné zvýšenie platov by stálo 800 tis. eur ročne.