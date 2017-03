Detva pripravila Liptovskému Mikulášu prvú prehru v play-out, Trenčín zdolal Skalicu

Hráči Liptovského Mikuláša podľahli v piatkovom stretnutí 7. kola play-out hokejovej Tipsport ligy 20162017 na vlastnom ľade súperom....

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 31. marca (WebNoviny.sk) - Hráči Liptovského Mikuláša podľahli v piatkovom stretnutí 7. kola play-out hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 na vlastnom ľade súperom z Detvy 2:3. Hneď v úvodnej päťminútovke sa jedenkrát na každej strane presadila štvrtá formácia - najskôr v 3. min otvoril skóre domáci Piatka a o necelé dve minúty vyrovnal na 1:1 Hrušík. Tento stav vydržal až do 47. min, keď Liptákom vrátil jednogólové vedenie Richard Huna. Detvianski hokejisti však nezložili zbrane: v 55. min skóroval Škvaridlo a tri body pre hostí zariadil v 57. min Videlka.



Liptovský Mikuláš utrpel v play-out premiérovú prehru, napriek tomu zostal so ziskom 16 bodov na prvom mieste v štvorčlennej tabuľke. Detva je tretia s 9 bodmi..



Hokejisti Dukly Trenčín zvládli duel proti Skalici, keď triumfovali 4:1. Po neúrodnej úvodnej dvadsaťminútovke nadobudli Trenčania v prostrednej časti hry dvojgólový náskok - postupne sa presadili Eduard Šimun a Jakub Gašparovič.



Hostia síce v III. tretine v 52. min znížili zásluhou Jakuba Kukliša, no posledné slovo v zápase mali domáci: Gašparovič v 54. min svojím druhým gólom zvýšil na 3:1 a konečný účet stanovil v 56. min Marek Hecl.



"Vojaci" si ziskom troch bodov udržali druhú priečku v štvorčlennej tabuľke (12 bodov). Záhoráci sú s piatimi bodmi poslední.



Hokej - Tipsport liga 2016/2017 - play-out - 7. kolo - piatok:







3. Piatka (Kadlubiak), 47. Richard Huna (Piatka, Róbert Huna) - 5. Hrušík (Poliaček, Petro), 55. Škvaridlo (R. Gašpar, J. Žilka), 57. Videlka (V. Fekiač, Sládok)



Vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lauff, Snášel - Jobbágy, Stanzel, 1154 divákov



Zostavy:



Durný - R. Stehlík, E. Bagin, Nádašdi, P. Luža, M. Moravčík, M. Šiška, Mezovský, Kadlubiak - Langhammer, Cibák, Vybíral - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - J. Sukeľ, M. Kabáč, A. Lištiak - Richard Huna, Piatka, Róbert Huna



Orčík - F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, M. Šimon, Mačkovič, Michal Valjent, P. Lunter, Jendroľ - Škvaridlo, V. Fekiač, R. Gašpar - T. Török, Srnka, L. Říha - Videlka, Huňady, J. Žilka - Poliaček, Petro, Hrušík











24. Šimun (Marcel Hossa, T. Starosta), 37. J. Gašparovič (J. Ručkay, Šimun), 54. J. Gašparovič (Sádecký), 56. M. Hecl (J. Gašparovič, T. Starosta) - 52. Kukliš (M. Romančík)



Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Orolin, Tvrdoň



Zostavy:



Volden - T. Starosta, Drgoň, Holenda, Pavúk, Pač, Bohunický, D. Trška - Marcel Hossa, A. Sojčík, A. Šťastný - J. Ručkay, Šimun, Vopelka - Štumpf, J. Švec, J. Gašparovič - M. Hecl, Sádecký, Denis Hudec - J. Pardavý ml.



R. Petrík - Škápik, P. Horváth, Kukliš, Drahorád, Mikéska, Pavešic, Hílek, R. Vanek - Š. Petráš, Vereš, Janáč - Hluch, K. Kučera, Kňazev - P. Kotzman, M. Romančík, Dvonč - A. Kotzman, P. Ivičič, R. Smetana



, ,