Deti, ktoré stratili blízkych, sa predstavia na doskách SND

Bratislava, 7. marca 2017 ( WBN/PR ) – Strata blízkych bolí deti podobne ako dospelých. Z iniciatívy neziskovej organizácie Plamienok preto vlani vznikla unikátna rozprávková terapeutická knižka Dobrodružstvá v krajine sopiek. Príbeh šesťročnej Ajky a jej psa Grofa z pera španielskeho psychoterapeuta Ivána Gómez Garcíu sa teraz dočkal aj divadelného spracovania. „Hra Cesta do krajiny, kde nám niekto chýba“ bude mať premiéru 16. marca v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Repríza bude 6. apríla. V hlavnej úlohe sa predstavia deti z divadelného súboru Plamienok, ktoré samé zažili stratu blízkeho človeka. Partnerom divadelného predstavenia je Slovenské národné divadlo. „Nápad divadelnej hry vznikol rovnako ako ten napísať knižku v Plamienku. Zobrazený príbeh dievčatka sa deje symbolicky u každého človeka, ktorý smúti, či ide o dieťa alebo dospelého. Knižku sme používali v našom centre Plamienok v rámci skupinovej práce s deťmi, ktoré niekoho stratili. Deti sú prirodzene hravé, tak sme si povedali, prečo neurobiť divadlo na jej motívy. Cieľom bola terapia a pomoc pre deti, keď sme ale videli, čo vytvorili, ohúrilo nás to,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Plamienok MUDr. Mária Jasenková. Divadelná verzia príbehu o Ajke a jej psovi má byť tak inšpiráciou aj pre dospelých. Ako pripomína MUDr. Jasenková, hra môže byť častokrát pre deti silnejšia komunikačná cesta ako slová.Detský divadelný súbor Plamienok vznikol v rámci projektu „Psychologická pomoc pre deti po strate blízkeho“. Tvoria ho deti, ktoré prešli a prechádzajú neľahkou cestou po strate blízkej osoby - rodiča či súrodenca. „Nabrali odvahu a svoju osobnú skúsenosť sa pokúsili prerozprávať cez divadlo. V jeden večer sa kamaráti spolu stretávajú na „prespávačke“. No síce sa snažia zo všetkých síl zaspať, nedarí sa im. Napokon objavujú malú knižku, zvedavo ju otvárajú a odrazu sú vtiahnutí do príbehu dievčatka Ajky a psa Grofa. Spolu s ňou sa vydávajú na cestu do krajiny, kde hľadajú niekoho veľmi vzácneho, niekoho, kto im chýba,“ priblížila MUDr. Jasenková. Pes Grof je jej labrador a svojou prítomnosťou pomáha deťom v Plamienku. .Rozprávkový príbeh o putovaní 6-ročného dievčatka a psa ponúka odpovede na otázky, ktoré ho trápia po smrti mamy. Kniha vstupuje do sveta detí, hovorí ich jazykom a zároveň približuje svet detí a ich pocity dospelým. „Už roky pracujem ako psychoterapeut s deťmi, ktoré stratili blízkeho človeka. Počas tohto obdobia som zistil, že potrebujem mať poruke terapeutické príbehy, ktoré by deťom pomohli pochopiť ich emocionálny svet a zaobchádzať s týmito citmi. Chcel som nimi posmeliť deti, aby mi začali rozprávať o svojich stratách a cítili sa lepšie," vysvetlil psychoterapeut Iván Gómez García, supervízor a odborný poradca projektu „Psychologická pomoc pre deti po strate blízkeho“ v Plamienku. Knihu si možno objednať na webovej stránke .Nezisková organizácia Plamienok poskytuje pomoc nevyliečiteľné chorým deťom a ich rodinám. Ponúka im možnosť prežiť zostávajúci čas v domácom prostredí v kruhu svojich najbližších. Lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a psychológovia dochádzajú za deťmi priamo domov. Plamienok tiež ponúka psychologickú, sociálnu a psychoterapeutickú pomoc deťom a rodinám, ktoré prežívajú ťažké obdobie po strate svojho blízkeho formou pravidelných individuálnych alebo skupinových stretnutí. Každé leto Plamienok pripravuje pre smútiace deti a adolescentov z celého Slovenska aj terapeutické tábory. Organizuje vzdelávacie programy pre študentov a odborníkov pomáhajúcich profesií.Divadelné predstavenie: Cesta do krajiny, kde nám niekto chýba16.3. 2017 Modrý Salón SND (premiéra)6.4.2017 Modrý salón SND (repríza)Detský divadelný súbor Plamienok pod vedením dramaterapeutky Lucie Kralovičovej, tanečnej terapeutky Lucie Šuplatovej a dobrovolníčky Anežky VojtekovejRéžia: Mgr. art. Lucia Kralovičová, Mgr. Lucia ŠuplatováScéna a kostýmy: Linda HorváthováHudobná improvizácia a tvorivá spolupráca: Anežka VojtekováÚčinkujúci: deti, ktoré prešli a prechádzajú neľahkou cestou po strate blízkej osoby a sú v starostlivosti Projektu psychologickej pomoci deťom a rodinám v procese smútenia.Patrícia Slobodová, Simona Benešová, Nina Benešová, Nina Gašparovičová, Jakub Horváth, Nina Švédová