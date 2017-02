Desať porcií ovocia a zeleniny denne môže predĺžiť život

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Konzumácia desiatich porcií ovocia a zeleniny denne môže prispieť k dlhšiemu životu. Vyplýva to zo štúdie britských vedcov z Imperial College v Londýne, ktorí zistili, že takýto stravovací návyk by mohol zabrániť 7,8 miliónom predčasných úmrtí ročne. Výsledky výskumu zverejnili v odbornom dvojmesačníku International Journal of Epidemiology.



Vedci počas svojho výskumu zhromaždili výsledky 95 rôznych štúdií, ktoré sa zaoberali stravovacími návykmi dvoch miliónov ľudí. Na základe toho zistili, že už menšie množstvá ovocia a zeleniny sú pre ľudské zdravie prínosné, ale s narastajúcim množstvom je ich pozitívny vplyv väčší. .



Nižšie riziko rakoviny, ale aj srdcovo-cievnych ochorení



Z výsledkov vyplynulo, že 200 gramov ovocia alebo zeleniny znižuje u ich konzumentov v porovnaní s ľuďmi, ktorí ovocie a zeleninu nejedia, riziko srdcovo-cievnych ochorení o 13 percent, v prípade 800 gramov až o 28 percent. Dvesto gramov tiež znižuje riziko rakoviny o štyri percentá a 800 gramov o 13 percent.



Odborníci zároveň zistili, že 200 gramov ovocia alebo zeleniny znižuje riziko predčasného úmrtia o 15 percent, zatiaľ čo 800 gramov o 31 percent. V prípade väčších, ako menovaných množstiev ovocia a zeleniny však vedci pre nedostatok dôkazov nedokázali potvrdiť prínos pre zdravie človeka.



Jedna porcia predstavuje 80 gramov, čo zodpovedá napríklad malému banánu, hruške či trom vrchovatým lyžiciam špenátu alebo hrachu. S nižším rizikom rakoviny vedci spájajú konzumáciu zelenej zeleniny ako napríklad špenátu, žltej zeleniny, ku ktorej patrí paprika či kapustovitých druhov zeleniny ako je karfiol.



Svetová zdravotnícka organizácia odporúča päť porcií



Nižšie riziko chorôb srdca a mozgových príhod pripisujú zase jablkám, hruškám, citrusom, listovej zelenine alebo spomínanej kapustovitej zelenine.



"Potvrdilo sa, že ovocie a zelenina znižujú hladinu cholesterolu, krvný tlak a zlepšujú zdravie našich ciev a imunitného systému. To môžu spôsobovať živiny, ktoré v sebe majú. Napríklad antioxidanty, ktoré obsahujú, môžu znižovať poškodenie DNA a viesť k znižovaniu rizika vzniku rakoviny," uviedol člen tímu vedcov Dagfinn Aune.



Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denne zjesť päť porcií ovocia a zeleniny. Výsledky danej štúdie podľa Auneho toto odporúčanie skôr podporujú ako podnecujú jeho zmenu. "Naše zistenia celkom jasne podporujú päť porcií denne, ale v prípade väčšieho množstva existujú niektoré ďalšie výhody," vysvetlil.



Podľa odborníčky na výživu Alison Tedstone z organizácie Public Health England je však konzumácia desiatich porcií ovocia a zeleniny nereálna. "Päť porcií denne je základom vyváženej zdravej stravy a je dostupným spôsobom ako pomôcť v prevencii množstva chorôb. Viac ako päť porcií ovocia a zeleniny síce môže byť žiaducich, no tlak na konzumáciu väčšieho množstva vytvára nereálne očakávania," vyjadrila sa pre BBC.



Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.