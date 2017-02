Depeche Mode predstavili video k Where’s The Revolution

Anglická elektronická skupina Depeche Mode zverejnila videoklip k singlu Where’s The Revolution, ktorý je prvou ukážkou z ich očakávaného....

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Anglická elektronická skupina Depeche Mode zverejnila videoklip k singlu Where’s The Revolution, ktorý je prvou ukážkou z ich očakávaného albumu Spirit a zároveň prvou novou piesňou formácie po štyroch rokoch.



Čiernobiele video režíroval holandský filmár Anton Corbijn, ktorý s Depeche Mode spolupracuje už od roku 1986. V minulosti pre nich nakrútil klipy aj ku skladbám ako Never Let Me Down Again, Personal Jesus, World In My Eyes, I Feel You, In Your Room, Barrel Of A Gun či Should Be Higher. .







Depeche Mode okrem toho oznámili, že najbližší rok nechajú fanúšikov spravovať svoju oficiálnu facebookovú stránku. Každý deň dostane jeden priaznivec kapely možnosť zverejniť svoje vlastné anekdoty, videá, fotografie, coververzie skladieb či iný obsah súvisiaci s Depeche Mode.







Štúdiovka Spirit sa dostane na trh 17. marca a v základnej verzii bude obsahovať dvanásť skladieb. Kapela na nej spolupracovala s anglickým producentom Jamesom Fordom, ktorý sa podieľal na nahrávkach interpretov ako Foals, Florence & The Machine či Arctic Monkeys. Depeche Mode svoj najnovší počin podporia koncertnou šnúrou Global Spirit Tour, v rámci ktorej sa 20. mája predstavia aj na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave.











Depeche Mode vznikli v roku 1980 v Basildone a v súčasnosti fungujú v zložení Dave Gahan (spev), Martin Gore (klávesy, gitara) a Andy Fletcher (klávesy, basgitara).



Na konte majú zatiaľ trinásť štúdiových albumov - Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music For The Masses (1987), Violator (1990), Songs Of Faith And Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing The Angel (2005), Sounds Of The Universe (2009) a Delta Machine (2013). Podľa televízie VH1 patria medzi 100 najlepších interpretov hudobnej histórie a magazín Q ich označil za najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias.



Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.