Demografia Pygmalios predstavil unikátnu novinku !

Bratislava, 10.3.2017 ( WBN/PR ) – Slovenská spoločnosť Pygmalios, ktorá má svoju expozíciu na veľtrhu EuroShop, predstavila nový demografický modul z rodiny Pygmalios Analytics. Analýza pohlavia, veku a emócií v reálnom čase sa stretla s mimoriadnym ohlasom u návštevníkov a potenciálnych obchodných partnerov z celého sveta.Slováci z inovátorskej firmy Pygmalios oficiálne uviedli na trh ďalšiu novinku. Na najväčšom európskom veľtrhu Euroshop 2017 v Nemecku, predstavili analýzu pohlavia, veku a emócií v reálnom čase prostredníctvom inteligentného snímača obrazu. Do rodiny behaviorálnych analytík, tak pribudol dôležitý člen. Pygmalios sa tak dnes môže pochváliť takmer kompletnou analýzou správania zákazníkov v kamennej predajni. „Spolu s unikátnou analýzou pohybu, monitoringom radov pred pokladnicami, monitoringom návštevnosti, zaľudnenosti a ďalšími metrikami dokážeme v kombinácii s predajnými dátami poskytnúť retailerovi ucelený obraz o tom, čo sa deje v jeho prevádzkach,“ hovorí Michal Tomčík, spoluzakladateľ a Director of Business Development, Pygmalios, s.r.o. .Slovenský technologický start-up, ktorého riešenie bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014, rozšírilo portfólio pôvodných metrík o tzv. mäkké dáta. Digitalizácia a analýza mäkkých kvalitatívnych dát retailerom pomáha napríklad vyhodnocovať mieru spokojnosti zákazníkov v prevádzke. Inak povedané, existuje pozitívna korelácia medzi počtom usmievajúcich sa nakupujúcich a ich spokojnosťou. Agregované mäkké dáta môžu slúžiť ako podnet pre zmeny v sortimente alebo ako podklad pre presnejšie cielenie marketingových aktivít.50. ročník medzinárodného veľtrhu EuroShop hostí veľké množstvo firiem z oblasti retailových technológií. Spomedzi všetkých 2 367 vystavovateľov je ich vyše tretina, teda 708. Veľtrh v Düsseldorfe tak celkom jednoznačne ukazuje, že jedným z kľúčových trendov je digitalizácia retailu. Minimálne pre najbližšie 3 roky do konania ďalšieho EuroShopu. Je skvelé, že Slovensko má v tejto téme v silného hráča.Viac na www.pygmalios.com