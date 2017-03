Demeš: Otázka nestojí, či zrušiť Mečiarove amnestie, ale ako ich zrušiť

Otázka dnes nestojí, či zrušiť Mečiarove amnestie, ale ako ich zrušiť. Toto ôsme hlasovanie o zrušení je zásadne odlišné od predchádzajúcich....

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Otázka dnes nestojí, či zrušiť Mečiarove amnestie, ale ako ich zrušiť. Toto ôsme hlasovanie o zrušení je zásadne odlišné od predchádzajúcich hlasovaní, a to v tom, že dnes panuje naprieč politickým spektrom zhoda, že Mečiarove amnestie treba zrušiť.



Toto hlasovanie by sa nemalo stať predmetom politického obchodovania. Debate o zrušení amnestií pomohol aj film Únos o zavlečení syna prezidenta Michala Kováča do cudziny. Pre agentúru SITA to uviedol Pavol Demeš, ktorý bol spolupracovníkom prezidenta Kováča..





Dnes panuje zhoda



„Toto ôsme kolo o zrušení Mečiarových amnestií je v niečom zásadne odlišné od predchádzajúcich, a síce, že dnes už panuje naprieč celým politickým spektrom zhoda, že Mečiarove amnestie zrušiť treba. Otázka nestojí, že či ich zrušiť, ale ako ich zrušiť,“ povedal Demeš.



Pripomenul, že za zrušenie amnestií sa vyjadrili aj ľudia v prieskume verejnej mienky. Za zrušenie amnestií sú podľa tohto prieskumu sympatizanti všetkých relevantných strán. Okrem toho majú občania možnosť podpísať aj petíciu za zrušenie amnestií, doteraz tak urobilo vyše 67-tisíc ľudí.



Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie. Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča. Demeš tvrdí, že opozícia s koalíciou by si mali spolu sadnúť za stôl aj spolu s právnikmi odstrániť prípadné právnické, politické alebo morálne prekážky.



Veľký vplyv má film Únos



„Toto hlasovanie by nemalo byť ako iné, bežné hlasovania. Ide o bezprecedentné hlasovanie, z ktorého by mali poslanci celého politického spektra vyjsť ako štátnici,“ povedal Demeš s tým, že toto hlasovanie by sa nemalo stať predmetom politického obchodovania.



„Teraz je potrebné, aby sa to dotiahlo do úspešného konca, aby sa okolo toho nepolitikárčilo, ale aby politici pred ľuďmi vyzerali čo najdôveryhodnejšie, že túto škvrnu z počiatkov slovenskej štátnosti chcú zmyť,“ dodal Demeš. Myslí si, že je potrebné, aby politici a právnici občanom dôsledne vysvetlili, čo vlastne koalícia navrhuje.



Demeš tiež súhlasí s tým, že k atmosfére v spoločnosti mimoriadne prispel aj film Únos. „Bol som na premiére toho filmu. Tým, že som pracoval u prezidenta Kováča, vedel som o celom pozadí a súvislostiach. Myslel som si, že keď pôjdem na ten film, budem ho vnímať racionálne a prípadne porovnávať realitu s umeleckou fikciou, ale mňa osobne mimoriadne zasiahol takou brutalitou, vulgárnosťou, že človek si uvedomil, v čom sme v tých 90-tych rokoch žili,“ priznal Demeš.



Pripomenul, že po pozretí si filmu aj minister kultúry Marek Maďarič ako prvý zo strany Smer-SD povedal, že by zahlasoval za zrušenie Mečiarových amnestií, čím otvoril diskusiu v rámci strany. „Ten film má bezpochyby obrovský vplyv nielen na verejnosť, ale aj politických predstaviteľov,“ uzavrel Demeš.