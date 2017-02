Dejepisu bude v základných školách viac, dôvodom extrémizmus

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre dejepis schválila návrh na zvýšenie hodinovej dotácie pre tento predmet v základných školách.



Členovia predmetovej komisie pritom navrhli pridať do rámcových učebných plánov jednu hodinu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ s výnimkou deviateho ročníka. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke..



Predmetová komisia sa podľa riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka jednomyseľne zhodla, že ide o nevyhnutný krok, ak chceme vytvárať korektné historické vedomie u dospievajúcich ľudí. Ako dodal, pre splnenie tohto cieľa považuje komisia za potrebné dať učiteľom priestor, aby sa mohli kreatívne a hlbšie venovať hlavným historickým témam ovplyvňujúcim aj dnešnú spoločnosť.



"Treba zdôrazniť, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a nežiada zvýšenie kvantity učiva. Prioritou je didakticko-metodické posilnenie výučby dejepisu s dôrazom na doplnkové učebné materiály a diskusiu o histórii a jej vplyve na súčasnosť. Do obsahu učiva teda komisia nevstupovala, akceptujúc platné pedagogické dokumenty", uviedol Hajduk.



Minister školstva Peter Plavčan uviedol, že s návrhom súhlasí, "Zloženie a rozsah predmetov musí reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu. Táto zmena je súčasťou stratégie boja proti extrémizmu. V rámci zvýšených hodín dejepisu sa posilnia práve tieto témy," uviedol Plavčan.