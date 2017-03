Davisov pohár čakajú prevratné zmeny, schválila ich Rada riaditeľov ITF

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Stretnutia v rámci Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov sa s maximálnou pravdepodobnosťou už budú hrať len na dva získané sety. V rámci komplexného balíka reforemných opatrení v súvislosti so spomenutou súťažou aj Pohárom federácie tímov žien to na zasadnutí v americkom Indian Wells jednomyseľne schválila Rada riaditeľov Medzinárodnej tenisovej federácie. ITF o tom informovala tlačovou správou.



Komuniké je zrejme reakciou na čerstvo medializované šumy o presne takomto opatrení, ale aj skrátení daviscupových stretnutí krajín z dvoch na tri dni. "Rozhovory o implementovaní zápasov na dva získané sety do dvoch alebo doterajších troch dní pokračujú aj so zahrnutím iných relevantných subjektov," konkretizovala ITF. Pripomenula, že všetky zmeny predostrú ako odporúčania na schválenie na výročnom valnom zhromaždení organizácie 1. - 4. augusta vo vietnamskom Hočiminovom Meste..



Taliansky novinár Vincenzo Martucci, ktorý má v životopise napríklad noviny La Gazzetta dello Sport, predtým na twitteri informoval o zmene na dva získané sety a skrátení stretnutí z troch dní na dva. Pripojil avízo augustového oficializovania noviniek. Zdieľal to Franklin Stoker z holandského NOS Sport a na tieto tvrdenia upozornil aj taliansky špecializovaný portál LiveTennis.it.



Je všeobecne známe, že prezident ITF David Haggerty sa usiluje o modernizáciu formátu Davisovho pohára aj Pohára federácie žien, najdiskutovanejším návrhom je semifinále a/alebo finále na neutrálnej pôde.