David Laliberté získal Zlatú prilbu za najkrajší gól v Tipsport lige

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Miláčik nitrianskych tribún Laliberté sa stal prvým hráčom, ktorý si nepreberie Zlatú prilbu osobne, keďže v novembri musel zo zdravotných dôvodov ukončiť kariéru a odvtedy žije v Kanade. Kanadský útočník David Laliberté síce už ukončil hokejovú kariéru, ale fanúšikovia na Slovensku na neho nezabudli a spravili z neho autora najkrajšieho gólu najvyššej domácej súťaže Tipsport ligy 2016/2017.



Lalibertého trefe sekundoval Surový .



Bývalá opora vlani majstrovského HK Nitra zvíťazila v hlasovaní na hokejportal.sk/zlataprilba. Jeho septembrový presný zásah do siete HC Košice získal až 46 % zo všetkých 2763 udelených hlasov.









Lalibertého trefe sekundoval len banskobystrický kapitán Tomáš Surový, ktorého sólo s gólovou bodkou do siete Nových Zámkov dostalo bezmála 40 % hlasov fanúšikov.









Popradská trojica Andreas Štrauch, Peter Lichanec, Kevin Henderson skončila s výraznejším odstupom na ďalších priečkach.



Cenu si nepreberie osobne



“Ďakujem fanúšikom za všetky hlasy, ktoré urobili z môjho presného zásahu najkrajší gól sezóny. Bolo pre mňa veľkým potešením hrať pred vami a tiež byť súčasťou hokejovej kultúry v Nitre,” odkázal David Laliberté, ktorý momentálne študuje biznis a čaká ho v najbližších dňoch sťahovanie z predmestia Québecu do Montrealu. Minulú sezónu doviedol Nitru k vytúženému premiérovému titulu a získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play-off.



Hlasovať sa dalo až do štvrtého zápasu finálovej série play-off. Prvý ročník ankety ovládol Popradčan Arne Kroták, vlani sa tešil z trofeje Jozef Tibenský z Piešťan.



Víťazi Zlatej prilby



2014/15 Arne Kroták (HK Poprad)



2015/16 Jozef Tibenský (ŠHK Piešťany)



2016/17 David Laliberté (HK Nitra)