Dávajte si pozor na slovenských cestách, hrozí poľadovica

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné, povrch ciest je prevažne vlhký, miestami mokrý, na webstránke http://www.zjazdnost.sk/ o tom informuje Slovenská správa ciest. Na R3 v okolí Hornej Štubne je vrstva kašovitého snehu do jedného centimetra.Na ceste II/526 v úseku na hranici okresov Detva a Poltár - Kokava nad Rimavicou sa na vozovke miestami nachádza zľadovatený sneh do 1 cm. Poľadovica je na ceste I/75 v úseku Beluja (medzi okresmi Levice a Veľký Krtíš) - Veľký Krtíš (II/527), II/527 v úseku Veľký Krtíš (I/75) - Dačov Lom (okresy V. Krtíš - Krupina) a II/591 v úseku Červeňany (okr. Detva - V. Krtíš) - Slovenské Kľačany (I/75).Horské priechody sú zjazdné, povrch ciest je v horách prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou sú horské priechody Podspády a Huty, ktoré majú povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do 1 cm. Vrstva čerstvého až kašovitého snehu do 2 cm je na horských priechodoch Besník, Kremnické Bane, Skýcov, Veľké Pole, Cukmantel, Makov, Šturec, Donovaly, Pezinská Baba, Homôlka, Javorník, Fačkov, Príslop, Vyšehrad a Šútovce. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh do 4-5 cm. Počasie na 10 dníHorský priechod Donovaly je pre dopravu nad 10 m celkovej dĺžky uzavretý.Poľadovica je na ceste I/75 v úseku Beluja (hr. LV/VK) - Veľký Krtíš (II/527), II/527 v úseku Veľký Krtíš (I/75) - Dačov Lom (hr. VK/KA) a II/591 v úseku Červeňany (hr. DT/VK) - Slovenské Kľačany (I/75)SHMÚ vydal na dnes výstrahu 1. stupňa na tvorbu poľadovice na takmer celom území SR okrem východných okresov Košického kraja, niektorých severných okresov Žilinského kraja a západných okresov Bratislavského a Trnavského kraja.Vzhľadom na vlhký až mokrý povrch vozoviek na takmer všetkých úsekoch ciest a diaľnic na celom území SR, hrozí pri nízkych teplotách nebezpečenstvo výskytu námrazy a poľadovice.Dohľadnosť pre hmlu a silné sneženie do 50 m je v lokalite Vráble, do 100 m v lokalite Nitra, a na D1 Východná - Poprad.Pre vozidlá nad 10 m je uzatvorený HP Šútovce a úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom.Na ceste II/584 v úseku Srdiečko - Bystrá je nutné použiť snehové reťaze pre všetkuCesta II/576 - Herlianske sedlo je v zimnom období neudržiavaná.HP Kremnické Bane platí úplná uzávierka cesty I/65 v km 91,700 - 96,200 do 20. októbra 2017 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/65 (zosuv a podmytie cesty).