Dátová analytika v najbližších troch rokoch zažije rozmach



Bratislava, 16. marca 2017 ( WBN/PR ) – Štyridsať percent firiem už dnes využíva dátovú analytiku v kľúčových oblastiach svojho podnikania. Takmer štvrtina plánuje takéto riešenia zaviesť v priebehu najbližšieho roka. Vyplýva to z analýzy konzultačnej spoločnosti Forrester Consulting. Prieskum, ktorý si objednala spoločnosť Atos, sa zameral na celosvetovú vzorku viac ako 580 osôb s rozhodovacími právomocami pre otázky obchodu i IT v 11 priemyselných odvetviach na troch kontinentoch.



Forrester predpovedá, že trend bude pokračovať. Počet firiem, ktoré zavedú riešenia dátovej analytiky v najbližších troch rokoch ešte vzrastie. V roku 2020 by malo svoj biznis riadiť na základe informácií získaných z dát až 90 percent firiem. .



Respondenti poukázali aj na prekážky. Až 44 % z nich vníma ako významný problém nárast rozmanitosti neštruktúrovaných typov dát. Tradičná prax dátových síl a nedostatok koordinácie IT a biznis funkcií zase znepokojuje 35 %.



Firmy však podnikajú kroky na prekonanie týchto problémov. Väčšina opýtaných spoločností označila nasledovné iniciatívy za kritické priority pre nasledujúcich 12 mesiacov: zlepšenie vzťahu IT a biznisu (71 %) a reorganizácia IT tak, aby lepšie zodpovedali potrebám biznisu (66 %).



Ursula Morgensternová, Atos ESVP pre biznis a platformové riešenia poznamenáva: „Rýchlosť, akou dokáže organizácia vyťažiť prospech z dátovej analytiky, závisí od biznisových otázok rovnako ako od technológie. Aj preto v Atose s riešením Atos Codex kladieme dôraz na biznisový prístup. Naša ponuka pre biznisovú analytiku využíva skúsenosti Atosu v oblasti internetu vecí a kognitívnych riešení.“



Prieskum skúmal aj ambície a priority v rámci 11 priemyselných odvetví. V sieťových odvetviach je napríklad dátová analytika vnímaná ako predpoklad rozvoja inteligentných sietí. V oblasti priemyselnej výroby je zase úzko spájaná s inteligentnou továrňou, zvlášť s oblasťou prediktívnej údržby. Prieskum poskytuje profily jednotlivých odvetví pre zistenie postojov a zaužívaných postupov naprieč viacerými sektormi vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančníctva, štátnej správy, priemyselnej výroby, maloobchodu a telekomunikácií.



Závery



Forrester upozorňuje najmä na potrebu dôsledne si stanoviť jasné a vyčísliteľné obchodné ciele pre všetky iniciatívy dátovej analytiky – táto zmena je rovnako o procesoch a kultúre ako o technológiách.



Celú štúdiu „The Future Belongs to Those Who Monetize and Maximize their Data“ si môžete stiahnuť cez tento odkaz.



Metodológia



Forrester pre túto štúdiu prostredníctvom elektronického dotazníka oslovil 583 obchodných a IT lídrov z firiem v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Cieľom bolo zhodnotiť stratégiu a manažment dátovej analytiky v týchto spoločnostiach. Prieskum pokryl 11 odvetví vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančných služieb a poisťovníctva, telekomunikácií, maloobchodu, štátnej správy a priemyselnej výroby. Priemyselná výroba zahŕňala high-tech výrobu, automobilový priemysel, výrobu spotrebného tovaru, farmaceutickú výrobu, chemický priemysel a kovospracujúci priemysel. Na prieskume sa zúčastnili riaditelia, viceprezidenti a osoby z najvyššieho vedenia s rozhodovacími právomocami. Respondenti dostali ako poďakovanie za čas strávený účasťou na prieskume malé ocenenie. Štúdia sa začala v septembri 2016 a bola zavŕšená v novembri 2016.



