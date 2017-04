Daňové úrady majú podľa šéfa SaS Sulíka opäť problémy s informačným systémom

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Daňové úrady majú mať opäť problémy s informačným systémom. Tvrdí to predseda SaS Richrad Sulík a jeho stranícky kolega Jozef Rajtár. Liberálom sa totiž majú ozývať pracovníci daňových úradov, že sa aj celý deň nedokážu do systému finančnej správy prihlásiť a normálne v ňom pracovať. Ak sa im to aj podarí, podľa Rajtára často po pracovnej dobe, tak je systém maximálne spomalený.



"Majú sa spracúvať daňové priznania a namiesto toho sa na nás obracajú pracovníci daňových úradov, že problém nielen pretrváva, ale sa dokonca stupňuje," vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Sulík. SaS pritom opäť upozorňuje na to, že súčasný šéf finančnej správy František Imrecze predtým pracoval v spoločnosti SAP, od ktorej štát na správu daní licencie nakúpil..



Pôvodný systém KONS podľa Sulíka nebol dokonalý, ale aj podľa odborníkov by bola škoda jeho vývoj zastaviť, keďže SAP považujú za drahé a komplikované riešenie.



Rajtár preto vyzýva ministra financií Petra Kažimíra, aby priznal zodpovednosť za finančnú správa a do vedenia tejto inštitúcie vymenoval krízového manažéra. "Pretože finančná správa je v kríze. Nevedia vyriešiť ani len Bašternáka a celkovo im kolabuje spracúvanie daňových priznaní," vyhlásil Rajtár s tým, že súčasný prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze túto krízu "arogantne ignoruje".



