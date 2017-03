Daňo utŕžil tvrdé rany od predátorov najprv náraz hlavou o plexisklo a potom tvrdý bodyček

WINNIPEG 15. marca (WebNoviny.sk) - Marko Daňo nebude v dobrom spomínať na pondelkový zápas NHL, v ktorom jeho Winnipeg podľahol na ľade Nashvillu 4:5 po predĺžení. Nevysoký útočník sa nedočkal konca stretnutia, keďže si ho vzali do parády hneď dvaja tvrdí muži Predators.Náraz hlavou o plexisklo utŕžil už v 3. min zápasu od Codyho McLeoda, ktorý si vzápätí šiel posedieť na 2 minúty za hrubosť. Daňo zamieril do šatne na vyšetrenie, ale ešte sa vrátil na ľad. V tretej tretine však už "nerozchodil" tvrdý bodyček na otvorenom ľade od Ryana Ellisa a záverečných 10 minút riadneho hracieho času plus predĺženie už boli bez neho.Podľa portálu cbssports.com 22-ročný rodák z rakúskeho Eisenstadtu utrpel zranenie v hornej časti tela a klub ho s vysokou pravdepodobnosťou zaradí na listinu zranených hráčov s dobou návratu do niekoľkých dní. V tejto súvislosti mu zrejme prišiel vhod odklad utorkového zápasu medzi tímami New Jersey Devils a Winnipeg Jets pre snehovú búrku. Náhradný termín duelu v Prudential Center stanovili o dva týždne na utorok 28. marca.Zraneniami sužovaný Daňo nazbieral v 34 zápasoch tejto sezóny 11 bodov za 4 góly a 7 asistencií a v priemere strávil na ľade v zápase niečo vyše 11 minút.