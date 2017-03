Dankova SNS žiada premiéra Fica, aby prehodnotil podporu Tuska

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko chce požiadať predsedu vlády Roberta Fica, aby prehodnotil svoj postoj k podpore Donalda Tuska na opätovné....

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko chce požiadať predsedu vlády Roberta Fica, aby prehodnotil svoj postoj k podpore Donalda Tuska na opätovné zvolenie do funkcie predsedu Európskej rady. Ako informovala riaditeľka tlačového oddelenia SNS Júlia Kollárová, Danko tak chce urobiť na najbližšej Koaličnej rade. Lídri koaličných strán sa pritom stretli dnes ráno, premiér do Bruselu odlieta vo štvrtok.





Dôvodom, prečo žiadajú prehodnotiť podporu Tuska, je, že Slovensko patrí do Visegrádskej štvorky, a preto by malo podporiť nominanta vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), poľského europoslanca Jacka Saryusza-Wolského..





"V žiadnom prípade nejde o znevažovanie osoby pána Donalda Tuska a jeho doterajšieho fungovania a pôsobenia, ale Slovensko je partnerom V4 a našou povinnosťou je rešpektovať kandidáta, ktorého si vybrala poľská vláda,“ cituje tlačová správa Danka.



Danko bol tento týždeň na návšteve Poľska, kde sa stretol aj s predsedom PiS Jaroslawom Kaczyńským, ktorý odmieta Tuska podporiť. Slovensko podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka podporuje na poste europrezidenta Donalda Tuska, dnes to na zasadnutí výboru pre európske záležitosti potvrdil aj premiér Fico.



, ,