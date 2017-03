Danko: Téma zrušenia Mečiarových amnestií by nemala byť politicky zneužívaná

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Téma zrušenia Mečiarových amnestií by nemala byť v žiadnom prípade politicky zneužívaná, ale v prvom rade treba pristúpiť k preskúmaniu vydaných amnestií, k analýze a následnému riešeniu daného problému. Uvádza sa to v stanovisku predsedu NR SR a SNS Andreja Danka, ktorý o téme amnestií diskutoval v nedeľu aj v televízii TA3.





Danko je za vytvorenie modelu, ktorý by umožnil preskúmať vydané amnestie. „Budem apelovať na diskusiu a právne riešenie veci,“ povedal. Podľa predsedu parlamentu sa udalosti z 90. rokov stali dogmou, ktorá spoločnosť traumatizuje už 19 rokov. „Je čas sa s niektorými vecami vysporiadať,“ vyhlásil.



Zároveň sa vyjadril aj na tému milosti udelenej bývalým prezidentom Michalom Kováčom. „Myslím si, že ak by bola dokázaná nedobromyseľnosť prezidenta, v prípade, ak tak konal za peniaze alebo v osobnom záujme, je to dôvod na zrušenie, ale v každom prípade by o tom mal rozhodovať ústavný súd,“ uviedol Danko.









Koalícia po poslednom spoločnom rokovaní predstavila návrh na zrušenie Mečiarových amnestií. Novelizáciou Ústavy Slovenskej republiky dostane Národná rada SR kompetencie trojpätinovou väčšinou zrušiť tieto amnestie. Ak sa poslanci rozhodnú hlasovaním tieto amnestie zrušiť, podľa návrhu následne musí ústavný súd prešetriť, či bude toto rozhodnutie platné, alebo nie. Rozhodnutie o platnosti vydá Ústavný súd SR do dvoch mesiacov. Okrem Mečiarových amnestií sa postup bude týkať aj milosti pre syna prezidenta Michala Kováča.