Danko: Som presvedčený, že Veľká Británia časom odchod z EÚ oľutuje

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) je presvedčený, že Veľká Británia časom svoj odchod z Európskej únie (EÚ) oľutuje. Vyhlásil to na brífingu počas konferencie šéfov parlamentov krajín EÚ. Danko verí, že Únia potom Britov prijme späť.



Niet inej cesty, ako byť jednotní .



Aj v súvislosti s brexitom Danko uviedol, že Európsku úniu čaká ťažké obdobie. Zdôraznil, že niet inej cesty v rámci EÚ, ako byť jednotní. "Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani nás upozornil na ťažké časy, ktoré Úniu čakajú z hľadiska jednotnosti a konštatoval, aké ťažké a náročné je v jednotlivých štátoch chrániť moc pred stranami, ktoré rozsievajú extrémizmus, xenofóbiu a rozbíjajú EÚ. Takýmto silám sa musíme postaviť," apeloval Danko.



Podľa predsedu slovenského parlamentu musia lídri v členských krajinách držať politickú moc spôsobom, ktorý nedovolí žiadny ďalší brexit. "Musíme urobiť všetko pre to, aby v žiadanom členskom štáte takéto hlasy nezvíťazili," vyhlásil.



Nedokážeme byť sami partnerom silných



Za najvážnejšiu výzvu z úst Tajaniho označil Danko upozornenie, že žiaden členský štát Únie nedokáže byť sám partnerom mocnostiam ako USA či Čína. "Všetkým treba ukázať, že niet inej cesty ako EÚ. Najmä na Slovensku je výzvou, aby občania cítili väčšie sociálne istoty tak, ako ich cítia občania starších členských krajín," myslí si.



Tajani doplnil, že sa črtá veľmi dobrá spolupráca medzi predsedom národných parlamentov a predsedom EP. Dohodu o Europole označil za veľmi silný signál pre občanov a voči terorizmu. "Vysielame veľmi silný signál o posilnenom boji proti terorizmu a kriminalite. Európa chce chrániť svojich občanov," vyhlásil.



Európska únia nečelí len hrozbe terorizmu, ale aj migrácii. "Aj preto potrebujeme viac Európy," poznamenal Tajani. V súvislosti s migráciou vyzdvihol potrebu spolupráce s Ankarou aj so severnou Afrikou. Zopakoval aj potrebu konkrétnych krokov pre občanov Únie, aby sa neuchyľovali k populistom. Nevyhnutné je podľa neho posilniť európsky priemysel, riešiť nezamestnanosť, a to najmä mladých ľudí. Oceňuje aj kroky v otázke bezpečnosti.



