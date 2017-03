Danko: Problémy ľudí musíme vidieť v regióne, nevyriešime ich z Bratislavy

Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko dnes v Žiline pozval na pracovný obed zástupcov Odborového zväzu KOVO....

ŽILINA 27. marca (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko dnes v Žiline pozval na pracovný obed zástupcov Odborového zväzu KOVO KIA Žilina.



Stretnutie so zástupcami zamestnancov, ale aj vedenia inicioval predseda parlamentu po tom, ako hrozil v žilinskej automobilke neobmedzený štrajk, aj pre nízke mzdy zamestnancov..





„Nechcem vstupovať do kolektívneho vyjednávania firmy so zamestnancami. Neprišiel som vyjednávať o percentách. To nebol účel tejto cesty. Ale po desiatich rokoch fungovania tejto veľkej spoločnosti je čas otvoriť otázku lepších podmienok pre zamestnancov, rozprávať sa aj o skracovaní pracovného času, o ďalších sociálnych výhodách, ale aj povinnosti trinásteho platu,“ vysvetlil Danko.



„Ak chceme bojovať proti rastúcemu extrémizmu, musíme zvyšovať mzdy zamestnancom, musíme sa o nich starať, hľadať nové možnosti odmenenia ich práce, iná cesta neexistuje. Problémy ľudí musíme vidieť v regióne, nevyriešime ich z kancelárie z Bratislavy,“ dodal. Otvoril aj otázku potrebnej zmeny legislatívy v sociálnej politike. „Je najvyšší čas rozprávať sa o lepšej kvalite ohodnotenia práce našich ľudí,“ uzavrel.



, ,