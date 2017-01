Danko: Opozícia okrem urážok neponúka žiadnu alternatívu

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa obáva ohrozenia štátnosti Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, "cíti tlak na ohrozenie štátnosti z hľadiska parlamentnej demokracie". "Súčasťou parlamentnej demokracie je totiž politická strana. Tá sa však stala fetišom nenávisti ľudí, pretože má svoje mechanizmy. Odpor vychádza ešte z dôb komunistickej strany," myslí si Danko.



V niektorých štátoch nemôžu podľa Danka kandidovať strany, ktoré nemajú politickú štruktúru alebo mechanizmy kontroly. "Na Slovensku máme 170 strán bez akýchkoľvek mechanizmov. Každý si stranu môže kúpiť. Sme na hrane udržania štátnosti a fungovania funkčnej vlády," povedal.



Prieskumy verejnej mienky v Dankovi vyvolávajú otázky, kam Slovensko smeruje. "Na jednej strane sú nacionalistické živly, ktoré nevedia otvoriť ústa. Keby ich ľudia viac počúvali, zistili by, že sú to len veľké malé deti, ktoré len trepú. Potom máme v politike niekoľko biznismenov, ktorí zistili, že politická strana je dobrá firma na zarobenie peňazí pre rodinu... Nechápem, že títo štyria ľudia neprijímajú nikoho do strany. A ešte dokážu vytvoriť v spoločnosti eufóriu svojich hrdinských bojov. To, čo predvádzajú, sú však neúprimné boje. Igor Matovič sa tvári, že by sa aj upálil za spravodlivosť, ale je to typ človeka, ktorý by sa upálil len vtedy, kedy mal na sebe nehorľavý skafander," vyhlásil Danko, ktorý cíti veľký pocit strachu z anarchie a z riadenia štátu nepripravenými ľuďmi.



Opozícia okrem urážok totiž podľa Danka neponúka žiadnu alternatívu. "Nedá sa s ňou rokovať o tom, čo je lepšie pre štát. Vidíte, že im nejde o štát, ale o štátny príspevok, ktorý dostávajú pre stranu. Ak sú členmi štyria ľudia a dostanú sedem alebo osem miliónov eur, tak nepotrebujú ani poslanecký plat," zdôraznil.



Peniaze podľa neho smerujú na inzerciu a právne služby pre blízke firmy. Štát vôbec toky peňazí, ktoré strany dostávajú od štátu, nesleduje, preto jedna z jeho iniciatív bude, aby sa transparentne nakladalo so straníckymi peniazmi, ktoré prichádzajú od štátu.



"Chcem, aby ľudia reálne videli, prečo niektorí robia teátro. Čo by sa však stalo, keby títo ľudia dostali na starosť štátne financie alebo ministerstvo vnútra? Jednorazové zhluky predsa nemôžu riadiť štát," dodal Danko.