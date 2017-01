Danko: Koaličná zmluva pre regionálne voľby neplatí

Koaličná zmluva pre regionálne voľby neplatí, ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS)....

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Koaličná zmluva pre regionálne voľby neplatí, ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, národniari pôjdu do týchto volieb, ktoré majú byť na jeseň, samostatne.



"Považujem voľby do vyšších územných celkov (VÚC) za dobrú príležitosť pre kontrolu regionálnych štruktúr. Keďže SNS má 7000 členov, musí byť schopná postaviť v každom kraji vlastných kandidátov. Ak sa to nepodarí, budem v daných krajoch vyvodzovať zodpovednosť voči štruktúram. Čakám, aké budú nominácie," povedal Danko.



SNS však podľa Danka nemusí postaviť v každom kraji kandidáta na župana, ale regionálne štruktúry musia postaviť kandidátov na poslancov. "Odporúčal som, aby štruktúry žiadne koalície nevytvárali. Chcem, aby SNS mala rýdzo svojich poslancov. Lepší je jeden poslanec zvolený len za SNS, ako 200 poslancov s 300 koalíciami za menom," zdôraznil Danko. V týchto voľbách už Danko nechce urobiť to, čo pred štyrmi rokmi, že SNS podporila vo voľbách kandidáta na župana a potom sa k nemu nevedeli dostať.



"Na druhej strane si myslím, že žúp je veľa. Majú duplicitné funkcie. Samospráva stačí v obciach a mestách. VÚC zlyhávajú v systémových otázkach. Mnohé zrušili viaceré stredné školy. Na ich ihriskách, kde sa hrával futbal, dnes stoja obchodné domy. Mnohé učňovské školy sú pusté. Mnohé nemocnice kraje prenajali. Samosprávne kraje neboli pripravené na kompetencie. Štát mal viac strážiť, čo VÚC spravia s majetkom, ktorý dostali. VÚC nie sú budúcnosť. Príde čas, keď prehodnotíme ich existenciu. SNS pripraví koncepciu, čo bude s VÚC. Ide však o víziu po roku 2020," vyhlásil Danko.